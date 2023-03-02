OnePlus Ace 2V kilit özellikleri belli oldu: Dimensity 9000 ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör MWC 2023'te yaptığı duyular ile ses getirmeyi başaran OnePlus, 7 Mart tarihinde bütçe amiral gemisi OnePlus Ace 2V modelini kullanıcılar ile buluşturacak. Bugün erken saatlerde çinli üretici, yaklaşan akıllı telefonun MediaTek Dimensity 9000'e sahip olacağını doğruladı. Şimdi OnePlus Ace 2V'nin performansını ortaya koyan kıyaslama sonuçları ortaya çıktı.

OnePlus Ace 2V neler sunacak?

Geekbench platformunda PHP110 model numarası ile görüntülenen OnePlus Ace 2V, 3.05GHz hızında çalışan bir Cortex-X2 çekirdeği, her biri 2.85GHz hızında çalışan üç Cortex-A710 çekirdeği ve dört Cortex-A510 çekirdeği dahil olmak üzere toplam sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 9000 işlemciden güç alıyor. Liste ayrıca cihazın 16 GB belleğe ve entegre Mali G710 grafik birimine sahip olacağını da doğruluyor.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte uygulamanın tek çekirdek testlerinden 926, çoklu çekirdek testlerinden ise 3602 puan alan OnePlus Ace 2V'nin, ufak bir kıyaslama ile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1'e yakın bir performans sunduğunu söyleyebiliriz.

Yakın tarihli raporlara göre OnePlus Ace 2V, 1.5K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.74 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Kaputun altında ise 16 GB LPDDR5x RAM ve 512 GB'a kadar UFS 3.1 depolamaya ek olarak 80W hızlı şarjı destekleyen 5.000mAh batarya kapasitesi ile karşımıza çıkacak.

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Bütçe amiral gemisinin arka tarafında OIS'li 64 megapiksel birincil, 8 megapiksel ultra geniş ve makro sensör dahil olmak üzere üçlü bir kamera kurulumundan güç alması bekleniyor. Ön tarafta ise telefona 16MP selfie sensörü eşlik edecek. OnePlus Ace 2V hakkında bilinmeyen tüm detayların önümüzdeki günlerde açığa çıkacağını düşünüyoruz.

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Bütçe amiral gemisi OnePlus Ace 2V özellikleri belli oldu!