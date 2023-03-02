OnePlus 11 sağlamlık testine sokuldu: İşte video

Tam Boyutta Gör OnePlus tarafından kısa süre önce tanıtılan ve başarılı ön sipariş rakamlarına ulaşan OnePlus 11, JerryRigEverything kanalı tarafından sağlamlık testine sokuldu. Yeni amiral gemisi bükülme, ateş ve çizilmeler konusunda neler sunuyor? Gelin hep beraber bakalım.

OnePlus 11 ne kadar dayanıklı?

Paylaşılan videoda ilk olarak çizilme testine sokulan OnePlus 11'de Mohs sertlik ölçeğine göre 6.seviyede çizikler oluşmaya başlarken, 7.seviyede daha derin çizikler kendini göstermeye başlıyor. Bununla birlikte çelik bir bıçakla cihaz çerçevesinin çizildiğini gösteren JerryRigEverything, çerçevenin ve güç tuşunun metalden yapıldığını belirtiyor.

Bilmeyenler için OnePlus 11, biyometrik güvenlik için ekran altı parmak izi tarayıcıya güveniyor. Ancak bu sistemin 7.seviye çiziklerde işlevsiz hale geldiğini görüyoruz. Yeni amiral gemisinin ekranına doğrudan ateş tutulduğunda ise kalıcı hasar olmadan 50 saniyeden fazla dayanıyor.

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JerryRigEverything'in daha önceki videolarında OnePlus 10 Pro ve OnePlus 10T'nin ikiye ayrıldığını görmüştük. Ancak OnePlus 11 bu konuda başarılı bir işe imza atıyor. Bükülme testini küçük çatlaklar ile atlatan cihaz, normal bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Böylece amiral gemisinin 2022'den önceki modellere kıyasla belirgin bir yükseltme sunduğunu söyleyebiliriz.

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