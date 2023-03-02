Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OnePlus 11 sağlamlık testine sokuldu: İşte video

    Amiral gemisi OnePlus 11, JerryRigEverthing tarafından dayanıklılık testine sokuldu. Yanma, bükülme ve çizilmelere karşı OnePlus 11 neler sunuyor? işte video   
    1
    OnePlus 11 sağlamlık testine sokuldu: İşte video Tam Boyutta Gör
    OnePlus tarafından kısa süre önce tanıtılan ve başarılı ön sipariş rakamlarına ulaşan OnePlus 11JerryRigEverything kanalı tarafından sağlamlık testine sokuldu. Yeni amiral gemisi bükülme, ateş ve çizilmeler konusunda neler sunuyor? Gelin hep beraber bakalım.

    OnePlus 11 ne kadar dayanıklı?

    Paylaşılan videoda ilk olarak çizilme testine sokulan OnePlus 11'de Mohs sertlik ölçeğine göre 6.seviyede çizikler oluşmaya başlarken, 7.seviyede daha derin çizikler kendini göstermeye başlıyor. Bununla birlikte çelik bir bıçakla cihaz çerçevesinin çizildiğini gösteren JerryRigEverything, çerçevenin ve güç tuşunun metalden yapıldığını belirtiyor.

    Bilmeyenler için OnePlus 11, biyometrik güvenlik için ekran altı parmak izi tarayıcıya güveniyor. Ancak bu sistemin 7.seviye çiziklerde işlevsiz hale geldiğini görüyoruz. Yeni amiral gemisinin ekranına doğrudan ateş tutulduğunda ise kalıcı hasar olmadan 50 saniyeden fazla dayanıyor.

    JerryRigEverything'in daha önceki videolarında OnePlus 10 Pro ve OnePlus 10T'nin ikiye ayrıldığını görmüştük. Ancak OnePlus 11 bu konuda başarılı bir işe imza atıyor. Bükülme testini küçük çatlaklar ile atlatan cihaz, normal bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Böylece amiral gemisinin 2022'den önceki modellere kıyasla belirgin bir yükseltme sunduğunu söyleyebiliriz. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hangi kameralar ceza yazıyor amd cs go 4.3 tam ekran yapma kulaklık empedans nedir film izleyen birine ne denir turbo neden yağ basar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız