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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bütçe dostu iPhone 9 beklenenden daha pahalı olacak

    Apple'ın piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni uygun fiyatlı iPhone'un 399 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyordu. Ancak cihazın beklenenden daha pahalı olacağı ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Bütçe dostu iPhone 9 beklenenden daha pahalı olacak
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    AppleInsider adlı internet sitesinin haberine göre çok yakında piyasaya sürülecek iPhone 9 (veya iPhone SE 2) herkesin beklediğinden daha pahalı bir fiyat etiketine sahip olacak.

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    Fiyat farkının ise oldukça ciddi seviyede olduğunu belirtelim. Daha önce cihazın başlangıç fiyatının 399 dolar olacağı bildirilmişti. Şimdi ise 475 dolar fiyatla çıkış yapacağı söyleniyor.

    Bütçe dostu iPhone 9 beklenenden daha pahalı olacak
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    Mart ayında çıkması bekleniyor

    Apple'ın yeni uygun fiyatlı telefonu Şubat ayında seri üretime girecek. Mart ayında tanıtılması planlanan cihaz hemen satışa sunulacak. Yeni modelin hangi isimle piyasaya sürüleceği henüz netlik kazanmadı.

    Tasarım olarak iPhone 8'e benzeyeceği ifade edilen akıllı telefonun 4.7 inç ekran, Touch ID parmak izi tarayıcısı, tek arka kamera, A13 Bionic işlemci ve 3 GB RAM ile piyasaya sürüleceği belirtiliyor.



    https://appleinsider.com/articles/20/01/27/apple-will-build-116-million-iphones-in-the-first-half-of-the-fiscal-year-says-cohen Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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