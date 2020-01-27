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    iPhone 11 Pro Max en iyi selfie kamerasına sahip telefonlar sıralamasında onuncu oldu

    DxOMark uzmanları bu kez iPhone 11 Pro Max'in selfie kamerasını mercek altına aldı. Cihaz ön kamera performansıyla 2018'de çıkan Galaxy Note9 ve Google Pixel 3'ün gerisinde kaldı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPhone 11 Pro Max en iyi selfie kamerasına sahip telefonlar sıralamasında onuncu oldu
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    DxOMark laboratuvarı uzmanları, Apple’ın en son amiral gemisi telefonunun ön kamerasını değerlendirdi. Yapılan testler sonucunda 91 puan alan iPhone 11 Pro Max, sıralamada onuncu sıraya yerleşti.

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    Uzmanlar, iPhone 11 Pro Max'in ön kamerasının fotoğraf performansına 93 puan, video çekimine ise 90 puan verdi. DxOMark incelemeleri iPhone 11 Pro Max'in ön kamerasının iPhone XS Max'ten daha iyi olduğunu ortaya koydu.

    iPhone 11 Pro Max en iyi selfie kamerasına sahip telefonlar sıralamasında onuncu oldu
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    Bir ilke imza attı

    Bununla birlikte iPhone 11 Pro Max, DxOMark'ın selfie kamerası test sonuçlarına göre belirlediği ilk 10 telefon arasına girmeyi başaran bugüne kadarki tek Apple markalı cihaz oldu.

    Aynı zamanda ön kamera performansı bakımından 2018'de piyasaya sürülen Samsung Galaxy Note 9 ve Google Pixel 3'ün gerisinde kaldığını da belirtmek gerekir.



    https://www.dxomark.com/apple-iphone-11-pro-max-front-camera-review Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    nick bırakmamışsınız lan 1 dk. yeni yorumcu
    bu bir devrim! vay canına
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