iPhone 11 Pro Max en iyi selfie kamerasına sahip telefonlar sıralamasında onuncu oldu

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DxOMark laboratuvarı uzmanları, Apple’ın en son amiral gemisi telefonunun ön kamerasını değerlendirdi. Yapılan testler sonucunda 91 puan alan iPhone 11 Pro Max, sıralamada onuncu sıraya yerleşti.

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Uzmanlar, iPhone 11 Pro Max'in ön kamerasının fotoğraf performansına 93 puan, video çekimine ise 90 puan verdi. DxOMark incelemeleri iPhone 11 Pro Max'in ön kamerasının iPhone XS Max'ten daha iyi olduğunu ortaya koydu.

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Bir ilke imza attı

Bununla birlikte iPhone 11 Pro Max, DxOMark'ın selfie kamerası test sonuçlarına göre belirlediği ilk 10 telefon arasına girmeyi başaran bugüne kadarki tek Apple markalı cihaz oldu.

Aynı zamanda ön kamera performansı bakımından 2018'de piyasaya sürülen Samsung Galaxy Note 9 ve Google Pixel 3'ün gerisinde kaldığını da belirtmek gerekir.

https://www.dxomark.com/apple-iphone-11-pro-max-front-camera-review

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