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    Bütçe dostu Redmi Watch 3 Lite satışa çıktı: İşte özellikleri

    Xiaomi Redmi Watch 3 serisinin bütçe modeli Redmi Watch 3 Lite, lansmandan önce satışa çıktı. Peki Redmi Watch 3 Lite özellikleri neler? İşte akıllı saatin fiyatı ve özellikleri
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    Bütçe dostu Redmi Watch 3 Lite satışa çıktı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin alt markalarından Redmi, fiyat performans odaklı ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda bir süredir sızıntılarını duyduğumuz Redmi Watch 3 Lite, lansmandan hemen önce satışa sunuldu. Peki yenilikçi özellikler, zatif tasarım ve rekabetçi bir fiyatla dikkat çeken akıllı saat neler sunuyor? İşte Redmi Watch 3 Lite özellikleri ve fiyatı.

    Redmi Watch 3 Lite neler sunuyor?

    Redmi Watch 3 ailesinin bütçe modeli Redmi Watch 3 Lite, fiyatına göre iddialı özellikler ile karşımıza çıkıyor. Akıllı saat ön yüzünde 390×450 piksel çözünürlük sunan 1,83 inç  boyutlarında ekrana sahip. Bu ekranın tazeleme hızı ise 60 Hz. Bununla birlikte 200'den fazla kişiselleştirilmiş kadran desteğiyle öne çıkan Watch 3 Lite, kullanıcıların tarzlarına ve tercihlerine uyacak şekilde özelleştirme fırsatı ile geliyor.

    Bütçe dostu Redmi Watch 3 Lite satışa çıktı: İşte özellikleri
    Akıllı saatler söz konusu olduğunda en önemli özelliklerden biri de batarya ve pil süresi. Xiaomi Redmi Watch 3 Lite ise, tipik kullanımda 12 güne kadar, yoğun kullanımda ise 8 güne kadar etkileyici bir pil ömrü sunuyor. Dolayısıyla sık sık şarj etme endişesi duymadan uzun süreler kullanılabilecek.

    Saatin sağlık özelliklerine gelirsek, burada 7/24 kan oksijen takibi, kalp atış hızı takibi ve uyku izleme özelliklerine sahibiz. Ayrıca akıllı saatin 100'den fazla spor modu bulunuyor. 5 ATM basınca kadar su geçirmezliğe sahip olan Watch 3 Lite modelinin, dalış sporları yapan kullanıcılar için 50 metreye kadar kullanım imkanı sağladığını da belirtelim.

    Ek olarak bilekten Bluetooth aramalarını destekleyen Watch 3 Lite, kullanıcıların saat üzerinden arama yapmasına ve arama almasına da olanak tanıyor.

    Redmi Watch 3 fiyatı:

    An itibariyle Çin pazarında satışa sunulan Redmi Watch 3 Lite, 999 yuan (142 dolar) fiyat etiketine sahip. Akıllı saatin küresel çıkış tarihi ise henüz paylaşılmadı.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 2 saat önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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