Bütçe dostu Redmi Watch 3 Lite satışa çıktı: İşte özellikleri

Redmi Watch 3 Lite neler sunuyor?
Redmi Watch 3 ailesinin bütçe modeli Redmi Watch 3 Lite, fiyatına göre iddialı özellikler ile karşımıza çıkıyor. Akıllı saat ön yüzünde 390×450 piksel çözünürlük sunan 1,83 inç boyutlarında ekrana sahip. Bu ekranın tazeleme hızı ise 60 Hz. Bununla birlikte 200'den fazla kişiselleştirilmiş kadran desteğiyle öne çıkan Watch 3 Lite, kullanıcıların tarzlarına ve tercihlerine uyacak şekilde özelleştirme fırsatı ile geliyor.
Saatin sağlık özelliklerine gelirsek, burada 7/24 kan oksijen takibi, kalp atış hızı takibi ve uyku izleme özelliklerine sahibiz. Ayrıca akıllı saatin 100'den fazla spor modu bulunuyor. 5 ATM basınca kadar su geçirmezliğe sahip olan Watch 3 Lite modelinin, dalış sporları yapan kullanıcılar için 50 metreye kadar kullanım imkanı sağladığını da belirtelim.
Ek olarak bilekten Bluetooth aramalarını destekleyen Watch 3 Lite, kullanıcıların saat üzerinden arama yapmasına ve arama almasına da olanak tanıyor.
Redmi Watch 3 fiyatı:
An itibariyle Çin pazarında satışa sunulan Redmi Watch 3 Lite, 999 yuan (142 dolar) fiyat etiketine sahip. Akıllı saatin küresel çıkış tarihi ise henüz paylaşılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.