Bütçe dostu Redmi Watch 3 Lite satışa çıktı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin alt markalarından Redmi, fiyat performans odaklı ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda bir süredir sızıntılarını duyduğumuz Redmi Watch 3 Lite, lansmandan hemen önce satışa sunuldu. Peki yenilikçi özellikler, zatif tasarım ve rekabetçi bir fiyatla dikkat çeken akıllı saat neler sunuyor? İşte Redmi Watch 3 Lite özellikleri ve fiyatı.

Redmi Watch 3 Lite neler sunuyor?

Redmi Watch 3 ailesinin bütçe modeli Redmi Watch 3 Lite, fiyatına göre iddialı özellikler ile karşımıza çıkıyor. Akıllı saat ön yüzünde 390×450 piksel çözünürlük sunan 1,83 inç boyutlarında ekrana sahip. Bu ekranın tazeleme hızı ise 60 Hz. Bununla birlikte 200'den fazla kişiselleştirilmiş kadran desteğiyle öne çıkan Watch 3 Lite, kullanıcıların tarzlarına ve tercihlerine uyacak şekilde özelleştirme fırsatı ile geliyor.

Akıllı saatler söz konusu olduğunda en önemli özelliklerden biri de batarya ve pil süresi. Xiaomi Redmi Watch 3 Lite ise, tipik kullanımda 12 güne kadar, yoğun kullanımda ise 8 güne kadar etkileyici bir pil ömrü sunuyor. Dolayısıyla sık sık şarj etme endişesi duymadan uzun süreler kullanılabilecek.

Saatin sağlık özelliklerine gelirsek, burada 7/24 kan oksijen takibi, kalp atış hızı takibi ve uyku izleme özelliklerine sahibiz. Ayrıca akıllı saatin 100'den fazla spor modu bulunuyor. 5 ATM basınca kadar su geçirmezliğe sahip olan Watch 3 Lite modelinin, dalış sporları yapan kullanıcılar için 50 metreye kadar kullanım imkanı sağladığını da belirtelim.

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Ek olarak bilekten Bluetooth aramalarını destekleyen Watch 3 Lite, kullanıcıların saat üzerinden arama yapmasına ve arama almasına da olanak tanıyor.

Redmi Watch 3 fiyatı:

An itibariyle Çin pazarında satışa sunulan Redmi Watch 3 Lite, 999 yuan (142 dolar) fiyat etiketine sahip. Akıllı saatin küresel çıkış tarihi ise henüz paylaşılmadı.

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Bütçe dostu Redmi Watch 3 Lite satışa çıktı: İşte özellikleri