Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl ilk tablet modeli Redmi Pad'i piyasaya süren Redmi, modelin halefi üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda bir süredir çeşitli sızıntılar ile karşımıza çıkan Redmi Pad 2, ''23073RPBFG'' model numarası ile sertifikasyon sitelerinde görünmeye başladı. Peki yeni tablet neler sunuyor? İşte bildiklerimiz

Redmi Pad 2 özellikleri

Bildirilenlere göre Redmi Pad 2, 1200×1920 piksel çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 10.95 inç LCD panele sahip olacak. Kamera bölümünde 8MP birincil ve 5MP selfie sensörleri ile donatılacak tabletin, Snapdragon 680 platformundan güç alması bekleniyor. Bu sızıntı, yani Snapdragon 680'e geçiş, tabletin genel performansında potansiyel bir düşüş olacağını bizlere gösteriyor.

Bilmeyenler için Redmi Pad, MediaTek Helio G99 işlemci ile vitrine çıkmıştı. Güncel testlere göre Helio G99, GPU tarafında yüzde 16, AnTuTu'da ise yüzde 35 oranında daha yüksek bir performansa sahip. Dolayısıyla Redmi Pad 2, beklenenden daha uygun bir fiyat aralığında satışa sunulabilir.

Nisan ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte Liste 19 sa. önce eklendi

Ayrıca mevcut sızıntılar, Redmi Pad 2'nin kutusundan Android 13 işletim sistemi ve MIUI 14 ile çıkacağını söylüyor. Tabletin çıkış tarihi veya diğer ayrıntıları ise henüz paylaşılmadı. Ancak tüm bu detayların yakında açıklanacağını düşünüyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

Xiaomi Redmi Pad 2 özellikleri gün yüzüne çıktı