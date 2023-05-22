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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Redmi Pad 2 özellikleri gün yüzüne çıktı

    Merakla beklenen Redmi Pad 2 özellikleri netleşmeye başladı. Peki Redmi Pad modelinin halefi beraberinde neler getiriyor? İşte yeni tablet hakkında tüm bildiklerimiz
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    Xiaomi Redmi Pad 2 özellikleri gün yüzüne çıktı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl ilk tablet modeli Redmi Pad'i piyasaya süren Redmi, modelin halefi üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda bir süredir çeşitli sızıntılar ile karşımıza çıkan Redmi Pad 2, ''23073RPBFG'' model numarası ile sertifikasyon sitelerinde görünmeye başladı. Peki yeni tablet neler sunuyor? İşte bildiklerimiz 

    Redmi Pad 2 özellikleri

    Bildirilenlere göre Redmi Pad 2, 1200×1920 piksel çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 10.95 inç LCD panele sahip olacak. Kamera bölümünde 8MP birincil ve 5MP selfie sensörleri ile donatılacak tabletin, Snapdragon 680 platformundan güç alması bekleniyor. Bu sızıntı, yani Snapdragon 680'e geçiş, tabletin genel performansında potansiyel bir düşüş olacağını bizlere gösteriyor.

    Bilmeyenler için Redmi Pad, MediaTek Helio G99 işlemci ile vitrine çıkmıştı. Güncel testlere göre Helio G99, GPU tarafında yüzde 16, AnTuTu'da ise yüzde 35 oranında daha yüksek bir performansa sahip. Dolayısıyla Redmi Pad 2, beklenenden daha uygun bir fiyat aralığında satışa sunulabilir. 

    Ayrıca mevcut sızıntılar, Redmi Pad 2'nin kutusundan Android 13 işletim sistemi ve MIUI 14 ile çıkacağını söylüyor. Tabletin çıkış tarihi veya diğer ayrıntıları ise henüz paylaşılmadı. Ancak tüm bu detayların yakında açıklanacağını düşünüyoruz. 

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 6 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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