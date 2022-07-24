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Samsung yakında birkaç giriş seviyesi akıllı telefon piyasaya sürecek. Güney Koreli şirketin üzerinde çalıştığı Galaxy A04s ve Galaxy A04 zaten sertifikasyon kuruluşlarının kayıtlarında ortaya çıkmıştı. Şimdi ise bir başka model Geekbench'te göründü.

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Samsung Galaxy M04 olarak anılan cihaz SM-M045F model numarasına sahip. Listelenen bilgiler akıllı telefonun MediaTek Helio G35 işlemci ve 3 GB RAM içerdiğini gösteriyor. Yeni bütçe dostu model kutudan Android 12 tabanlı One UI 4.1 ile çıkacak.

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Uygun fiyatla gelecek

Samsung Galaxy M04 tek çekirdek testinde 861, çoklu çekirdekte ise 4.233 puan almayı başardı. Teknik özelliklerini göz önünde bulundurarak şirketin en uygun fiyatlı akıllı telefonlarından biri olacağını söyleyebiliriz. Şu an için çıkış tarihi ve fiyatı hakkında bir bilgi yok.

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Bütçe dostu Samsung Galaxy M04 performans testinde göründü