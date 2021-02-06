Bütçe odaklı 5G telefon, Realme V11 5G piyasaya sürüldü

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, uygun fiyata 5G bağlantı özellikli akıllı telefonların yaygınlaşmasını sağlamak adına yeni bir cihazı piyasaya sürdü. Ralme V11 5G'de, ikili arka kamera kurulumuna, damla çentik tasarımlı ekrana ve 5.000mAh bataryaya yer veriliyor.
Realme V11 5G, 185 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.İlginizi Çekebilir Uygun fiyatlı Realme C20, 5.000 mAh batarya ile geliyor
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Realme V11 5G özellikleri
Realme V11 5G'de, 20: 9 en boy oranına ve damla çentik tasarımıyla 6.52 inç büyüklüğünde HD+(720 x 1600 piksel) çözünürlüklü IPS LCD ekran yer alıyor.
Telefon, MediaTek Dimensity 700 yonga setinden güç alıyor. Grafik birimi kısmında Mali G57 GPU yer alıyor. Cihazda, 4GB/6GB RAM seçenekleri ve 128GB dahili depolama alanı buluyor. Hafıza, microSD kart ile 1TB'ye kadar genişletilebiliyor.
Realme V11 5G, f / 2.2 diyafram açıklıklı 13 megapiksel birincil lens ve f / 2.4 lensli 2 megapiksel derinlik sensörü içeren ikili arka kamera kurulumunu barındırıyor. Ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğüne sahip.
164.4 × 75.7 × 8.4 mm boyutlarında ve 186 gram ağırlığında olan cihazın bağlantı özellikleri kısmında, Wi-Fi, 5G, 4G LTE, Bluetooth 5.0, GPS ve USB Type-C yer alıyor. Parmak izi okuyucu, telefonun arka kısmında bulunuyor. Cihaz, 18W hızlı şarjlı 5000mAh bataryaya sahip.
https://www.gizchina.com/2021/02/05/realme-v11-5g-with-dimensity-700-soc-and-a-large-battery-is-official/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi ile neredeyse bütün özellikleri aynı olmasına rağmen işlemcisi daha iyiydi (SD765 G). Cihazı 1 aydır kullanıyorum ve hayran kaldım diyebilirim. Evdeki interneti de iptal ettirdim. Bunu hotspot yapıp evdeki cihazları da 5G üzerinden kullanıyorum. Sabırım Türkiye'ye henüz gelmemiş. Ucuz bir telefon alayım performans ve pil sıkıntısı çekmeyeyim 120 Hz ekran tazeleme hızı olsun ve ileride 5G gelince de telefon aramayayım diyorsanız tavsiye ederim.
Neden hep mediatek yonga setleri kötü muamele görüyor dimensity 700
Fhd+ destekleyen bir gpu ya sahip ayni zamanda isp birimi olarak 48 MP(MP tek başına yetersizdir/herşey MP değildir) de destekliyor.
Ancak her zaman ki gibi mediatek diye HD+ ekran ve vasat kamera 13mp olabilir evet ama arka kamerada f2.2 diyafram açıklığı yetersiz
Bunun dışında gereksiz 4+1veya altılı yedili kamera olmaması güzel ancak bu yonga seti için bu özellikler zayif
Son kullanıcı için de önem arz eden noktalar.
Ve ne yazık bu kötü muameleyi gören sadece mediatek yonga setleri.