Bütçe odaklı 5G telefon, Realme V11 5G piyasaya sürüldü

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Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, uygun fiyata 5G bağlantı özellikli akıllı telefonların yaygınlaşmasını sağlamak adına yeni bir cihazı piyasaya sürdü. Ralme V11 5G'de, ikili arka kamera kurulumuna, damla çentik tasarımlı ekrana ve 5.000mAh bataryaya yer veriliyor.

Realme V11 5G, 185 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

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Realme V11 5G özellikleri

Realme V11 5G'de, 20: 9 en boy oranına ve damla çentik tasarımıyla 6.52 inç büyüklüğünde HD+(720 x 1600 piksel) çözünürlüklü IPS LCD ekran yer alıyor.

Telefon, MediaTek Dimensity 700 yonga setinden güç alıyor. Grafik birimi kısmında Mali G57 GPU yer alıyor. Cihazda, 4GB/6GB RAM seçenekleri ve 128GB dahili depolama alanı buluyor. Hafıza, microSD kart ile 1TB'ye kadar genişletilebiliyor.

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Realme V11 5G, f / 2.2 diyafram açıklıklı 13 megapiksel birincil lens ve f / 2.4 lensli 2 megapiksel derinlik sensörü içeren ikili arka kamera kurulumunu barındırıyor. Ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğüne sahip.

164.4 × 75.7 × 8.4 mm boyutlarında ve 186 gram ağırlığında olan cihazın bağlantı özellikleri kısmında, Wi-Fi, 5G, 4G LTE, Bluetooth 5.0, GPS ve USB Type-C yer alıyor. Parmak izi okuyucu, telefonun arka kısmında bulunuyor. Cihaz, 18W hızlı şarjlı 5000mAh bataryaya sahip.

https://www.gizchina.com/2021/02/05/realme-v11-5g-with-dimensity-700-soc-and-a-large-battery-is-official/

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