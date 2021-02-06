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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bütçe odaklı 5G telefon, Realme V11 5G piyasaya sürüldü

    Realme, uygun fiyatla 5G bağlantıyı kullanıcılarına sunmak için yeni bir akıllı telefonu tanıttı. Realme V11 5G, 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip.
    06 Şubat 2021, 12:30 (1 hf.)
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    10
    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Bütçe odaklı 5G telefon, Realme V11 5G piyasaya sürüldü
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    Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, uygun fiyata 5G bağlantı özellikli akıllı telefonların yaygınlaşmasını sağlamak adına yeni bir cihazı piyasaya sürdü. Ralme V11 5G'de, ikili arka kamera kurulumuna, damla çentik tasarımlı ekrana ve 5.000mAh bataryaya yer veriliyor.

    Realme V11 5G, 185 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

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    Realme V11 5G özellikleri

    Realme V11 5G'de, 20: 9 en boy oranına ve damla çentik tasarımıyla 6.52 inç büyüklüğünde HD+(720 x 1600 piksel) çözünürlüklü IPS LCD ekran yer alıyor.

    Telefon, MediaTek Dimensity 700 yonga setinden güç alıyor. Grafik birimi kısmında Mali G57 GPU yer alıyor. Cihazda, 4GB/6GB RAM seçenekleri ve 128GB dahili depolama alanı buluyor. Hafıza, microSD kart ile 1TB'ye kadar genişletilebiliyor.

    Bütçe odaklı 5G telefon, Realme V11 5G piyasaya sürüldü
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    Realme V11 5G, f / 2.2 diyafram açıklıklı 13 megapiksel birincil lens ve f / 2.4 lensli 2 megapiksel derinlik sensörü içeren ikili arka kamera kurulumunu barındırıyor. Ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğüne sahip.

    164.4 × 75.7 × 8.4 mm boyutlarında ve 186 gram ağırlığında olan cihazın bağlantı özellikleri kısmında, Wi-Fi, 5G, 4G LTE, Bluetooth 5.0, GPS ve USB Type-C yer alıyor. Parmak izi okuyucu, telefonun arka kısmında bulunuyor. Cihaz, 18W hızlı şarjlı 5000mAh bataryaya sahip.



    https://www.gizchina.com/2021/02/05/realme-v11-5g-with-dimensity-700-soc-and-a-large-battery-is-official/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'deki en kötü marka
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kullandığım operatör (EE) mobil data planımı sınırsız ve limitsiz 5G'ye çevirdi ben de o günden beri 5G deneyimi yaşamak için ucuz bir 5G cihaz kolluyordum. Xiamoi Mi10 T Lite (Amazon fiyatı 229 GBP) ie Realme X50 5G (Amazon fiyatı 279 GBP) arasında kalmışken Amazon bir süreliğine Realme'nin Ice Blue rengini 229'a çekince bir tane yapıştırdım.

    Xiaomi ile neredeyse bütün özellikleri aynı olmasına rağmen işlemcisi daha iyiydi (SD765 G). Cihazı 1 aydır kullanıyorum ve hayran kaldım diyebilirim. Evdeki interneti de iptal ettirdim. Bunu hotspot yapıp evdeki cihazları da 5G üzerinden kullanıyorum. Sabırım Türkiye'ye henüz gelmemiş. Ucuz bir telefon alayım performans ve pil sıkıntısı çekmeyeyim 120 Hz ekran tazeleme hızı olsun ve ileride 5G gelince de telefon aramayayım diyorsanız tavsiye ederim.
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bunlar da sıktı hep aynı tasarim realme 2 den beri aynı tasarim..
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    kuvant512 (kuvant 512) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Neden?

    Neden hep mediatek yonga setleri kötü muamele görüyor dimensity 700

    Fhd+ destekleyen bir gpu ya sahip ayni zamanda isp birimi olarak 48 MP(MP tek başına yetersizdir/herşey MP değildir) de destekliyor.

    Ancak her zaman ki gibi mediatek diye HD+ ekran ve vasat kamera 13mp olabilir evet ama arka kamerada f2.2 diyafram açıklığı yetersiz

    Bunun dışında gereksiz 4+1veya altılı yedili kamera olmaması güzel ancak bu yonga seti için bu özellikler zayif

    Son kullanıcı için de önem arz eden noktalar.

    Ve ne yazık bu kötü muameleyi gören sadece mediatek yonga setleri.
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    Frobisher (Orhan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) kuvant512
    Netflix lisansı yok, netflix kullanacaksan telefondan çamur gibi görüntüye katlanacaksın. ROM desteği yok birde, bundan dolayı bu mualemeyi görüyor olabilir.
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    Drahmizm (Deniz Pirasa) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Telefon bütçeye odaklı ama benim bütçe 200 dolara odaklanamıyor.
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