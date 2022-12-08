Samsung Galaxy A14 5G, Google veri tabanında göründü: Neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Uygun fiyatlı Galaxy A serisi telefonlar ile ürün yelpazesini genişletmeyi sürdüren Samsung, yakında Galaxy A14 5G modelini piyasaya sürecek. Geçtiğimiz haftalarda Geekbench platformunda görüntülenen cihaz, şimdi de Google Play veri tabanında ortaya çıktı. Yeni sızıntı, akıllı telefona güç verecek Exynos 1330 yonga seti hakkında önemli detaylar içeriyor.

Galaxy S14 5G, Exynos 1330 ile neler sunacak?

Galaxy A14 5G'nin Dimensity 700 ve Exynos 1330 yonga setlerini içeren iki farklı sürümle gelmesi bekleniyor. Bu işlemciler arasından Exynos 1330 ilk kez Galaxy A14 5G'de karşımıza çıkacak ve giriş seviyesi ve orta seviye cihaza güç verecek. Veri tabanında yer alan bilgilere göre Exynos 1330, iki adet 2,4 GHz Cortex-A78 çekirdeği, altı adet 2,0 GHz Cortex-A55 çekirdeği ve 950MHz hızlarda Mali-G68 grafik birimi ile geliyor. Böylece yerini alacağı Exynos 850 karşısında büyük bir gelişim sunacak diyebiliriz.

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Telefonun kendisine geri dönecek olursak, Samsung Galaxy A14 5G FHD+ çözünürlüğünde oldukça büyük 6.8 inçlik bir LCD ekrana sahip olacak. Buna ek olarak 5.000mAh pil, 50MP ana kameranın yer aldığı üçlü bir kamera sistemi ve 13MP selfie sensörü ile kullanıcıların karşısına çıkacak yeni telefonun, 2022 yılı sona ermeden tanıtılması bekleniyor.

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