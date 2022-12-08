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    Samsung Galaxy A14 5G, Google veri tabanında göründü: Neler sunacak?

    Samsung'un yeni bütçe telefonu Galaxy A14 5G, Google Play veri tabanında Exynos 1330 ile görüntülendi. Yaklaşan akıllı telefon neler sunacak? İşte bildiklerimiz
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    Bütçe telefonu Galaxy A14 5G, yakında geliyor: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Uygun fiyatlı Galaxy A serisi telefonlar ile ürün yelpazesini genişletmeyi sürdüren Samsung, yakında Galaxy A14 5G modelini piyasaya sürecek. Geçtiğimiz haftalarda Geekbench platformunda görüntülenen cihaz, şimdi de Google Play veri tabanında ortaya çıktı. Yeni sızıntı, akıllı telefona güç verecek Exynos 1330 yonga seti hakkında önemli detaylar içeriyor.

    Galaxy S14 5G, Exynos 1330 ile neler sunacak?

    Galaxy A14 5G'nin Dimensity 700 ve Exynos 1330 yonga setlerini içeren iki farklı sürümle gelmesi bekleniyor. Bu işlemciler arasından Exynos 1330 ilk kez Galaxy A14 5G'de karşımıza çıkacak ve giriş seviyesi ve orta seviye cihaza güç verecek. Veri tabanında yer alan bilgilere göre Exynos 1330, iki adet 2,4 GHz Cortex-A78 çekirdeği, altı adet 2,0 GHz Cortex-A55 çekirdeği ve 950MHz hızlarda Mali-G68 grafik birimi ile geliyor. Böylece yerini alacağı Exynos 850 karşısında büyük bir gelişim sunacak diyebiliriz. 

    Telefonun kendisine geri dönecek olursak, Samsung Galaxy A14 5G FHD+ çözünürlüğünde oldukça büyük 6.8 inçlik bir LCD ekrana sahip olacak. Buna ek olarak 5.000mAh pil, 50MP ana kameranın yer aldığı üçlü bir kamera sistemi ve 13MP selfie sensörü ile kullanıcıların karşısına çıkacak yeni telefonun, 2022 yılı sona ermeden tanıtılması bekleniyor. 

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 3 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 3 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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