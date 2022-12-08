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    Anlık Bildirim

    Xiaomi CEO'su duyurdu: Xiaomi 13 oyun performansıyla iddialı geliyor!

    Xiaomi, yaklaşmakta olan Xiaomi 13 serisinin oyun performansına açıklık getirdi. Amiral gemisi telefonlar, mobil oyun deneyimini bir üst noktaya taşıyabilir. İşte detaylar
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    Xiaomi duyurdu: Xiaomi 13 oyun performansıyla şaşırtacak! Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin bir sonraki amiral gemisi Xiaomi 13 hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Şimdi de Xiaomi CEO’su Lei Jun, yaklaşan akıllı telefonlar hakkında oyuncuları sevindirecek bir gelişme paylaştı. Yaklaşan telefonlar, mobil oyun deneyimini bir üst noktaya taşıyabilir. 

    Xiaomi 13, sorunsuz oyun deneyimi sunacak

    Bugün resmi bir paylaşımda bulunarak Xiaomi 13’ün oyun performansına değinen Lei Jun, yaklaşan telefonların Genshin Impact’i herhangi bir sorun olmadan maksimum ayarlarda çalıştırabileceğini söyledi. Bilindiği üzere Xiaomi 13 serisi Qualcomm'un en yeni Snapdragon 8 Gen 2 platformundan güç alacak. Bu sebeple Genshin Impact’i maksimum ayarlarda rahatlıkla çalıştırabileceğini söyleyebiliriz. Ancak üst düzey yetkili, cihazın aşırı ısınma veya herhangi bir kısma sorunu yaşamadan oyunu 60 FPS çalıştırabileceğini iddia ediyor.

    Bilindiği üzere günümüzde birçok akıllı telefon, yoğun iş ve oyun yüklerinde aşırı ısınmayı önlemek için performansı otomatik olarak düşürüyor. Ancak Xiaomi, yaklaşan akıllı telefonların bu konuda uzun süreler sorunsuz bir deneyim sunacağını belirtiyor. Ayrıca Genshin Impact'in bu konuda sınırları zorlayan bir oyun olduğunu belirtelim. Yakın zamanda Türkçe dil desteğine de kavuşan açık dünya aksiyon RPG yapımı, hem akıllı telefon hem de PC'ler için çapraz platform desteği sunuyor.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 2 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 2 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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