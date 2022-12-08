Xiaomi CEO'su duyurdu: Xiaomi 13 oyun performansıyla iddialı geliyor!

Xiaomi 13, sorunsuz oyun deneyimi sunacak
Bugün resmi bir paylaşımda bulunarak Xiaomi 13’ün oyun performansına değinen Lei Jun, yaklaşan telefonların Genshin Impact’i herhangi bir sorun olmadan maksimum ayarlarda çalıştırabileceğini söyledi. Bilindiği üzere Xiaomi 13 serisi Qualcomm'un en yeni Snapdragon 8 Gen 2 platformundan güç alacak. Bu sebeple Genshin Impact’i maksimum ayarlarda rahatlıkla çalıştırabileceğini söyleyebiliriz. Ancak üst düzey yetkili, cihazın aşırı ısınma veya herhangi bir kısma sorunu yaşamadan oyunu 60 FPS çalıştırabileceğini iddia ediyor.
Bilindiği üzere günümüzde birçok akıllı telefon, yoğun iş ve oyun yüklerinde aşırı ısınmayı önlemek için performansı otomatik olarak düşürüyor. Ancak Xiaomi, yaklaşan akıllı telefonların bu konuda uzun süreler sorunsuz bir deneyim sunacağını belirtiyor. Ayrıca Genshin Impact'in bu konuda sınırları zorlayan bir oyun olduğunu belirtelim. Yakın zamanda Türkçe dil desteğine de kavuşan açık dünya aksiyon RPG yapımı, hem akıllı telefon hem de PC'ler için çapraz platform desteği sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım