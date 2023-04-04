Bütçe telefonu Galaxy A24 ufukta göründü: İşte özellikleri

Hindistan sayfasından alınan bilgiler, Galaxy A24 modelinin yakında piyasaya sürüleceğini ve ''SM-A245F/DS'' model numarasına sahip olacağını bizlere gösteriyor. Peki yeni bütçe telefonu neler sunacak? Gelin özelliklerine hep beraber bakalım.
Galaxy A24, kamera bölümünde 50MP ana, 5MP ultra geniş ve 2MP makro dahil olmak üzere üçlü sensör tasarımı ile karşımıza çıkacak. Ön tarafta ise 13MP selfie sensörü bulunacak. Ayrıca kısa süre Hindistan'ın BIS sertifikasyon sitesinde görüntülen cihazın, 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil kapasitesi ile desteklenmesi bekleniyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı