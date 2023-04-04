Tam Boyutta Gör Kısa bir süre önce Galaxy A54 ve Galaxy A34 olmak üzere yeni orta sınıf telefonlarını piyasaya süren Samsung, odağını Galaxy A serisinin son üyesi Galaxy A24 modeline çevirdi. Kullanıcılar tarafından merakla beklenen bütçe telefonu, şimdi Samsung Hindistan'ın web sitesinde görünmeye başladı.

Galaxy A24 yakında geliyor

Hindistan sayfasından alınan bilgiler, Galaxy A24 modelinin yakında piyasaya sürüleceğini ve ''SM-A245F/DS'' model numarasına sahip olacağını bizlere gösteriyor. Peki yeni bütçe telefonu neler sunacak? Gelin özelliklerine hep beraber bakalım.

Tam Boyutta Gör Bildirilenlere göre Galaxy A24, ön tarafta su damlası çentikli 90Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan 6,4 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Kaputun altında ise MediaTek Helio G99 SoC veya Snapdragon 680 platformlarından destek alması bekleniyor. Bu noktada işlemci seçeneğinin Galaxy A24'ün satıldığı bölgeden bölgeye değişeceğini belirtelim.

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Galaxy A24, kamera bölümünde 50MP ana, 5MP ultra geniş ve 2MP makro dahil olmak üzere üçlü sensör tasarımı ile karşımıza çıkacak. Ön tarafta ise 13MP selfie sensörü bulunacak. Ayrıca kısa süre Hindistan'ın BIS sertifikasyon sitesinde görüntülen cihazın, 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil kapasitesi ile desteklenmesi bekleniyor.

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Bütçe telefonu Galaxy A24 ufukta göründü: İşte özellikleri