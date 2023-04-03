Samsung gaza bastı: Çip üretim hattını genişletiyor

Tam Boyutta Gör Yarı iletken pazarının önde gelen isimlerinden Samsung, Japonya'da yeni bir üretim tesisi kurmayı hazırlanıyor. Güney Kore ile Japonya arasındaki siyasi gerilimler nedeniyle kısa süre önce ismini ''Galaxy'' olarak değiştiren teknoloji devi, Japonya ile olan bağlantılarını güçlendirecek.

Samsung, çip üretim hattını genişletiyor

Sektöre yakın kaynaklara göre Samsung, Japonya'da kurulması planlanan yeni bir çip paketleme tesisi için görüşmelere başladı. Aynı zamanda kurulacak bu yeni tesis, teknoloji devinin Asya ülkesindeki ilk test hattı olacak. Bilindiği üzere günümüzde ABD ve birçok ülke, Çin'in yarı iletken teknolojisinde ilerlemesine karşı yaptırımlar uyguluyor. Yeni haberin ise bu kısıtlamalar ile eş zamanda geldiğini söyleyebiliriz.

Nitekim Cuma günü Japonya, artan ABD kısıtlamaları dahilinde 23 farklı çip üretim donanımının Çin’e olan ihracatına yasak getirdi. Bununla birlikte Samsung, yeni üretim tesisini Tokyo yakınlarındaki Kanagawa bölgesinde kurmayı planlıyor. Aynı bölgede şirketin halihazırda bir araştırma ve geliştirme merkezinin bulunduğunu hatırlatalım.

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Yeni tesis için zaman çizelgesi veya yatırımın ayrıntıları henüz paylaşılmadı. Ancak bunun 75 milyon dolar veya on milyarca yen tutarında olması bekleniyor. Görünüşe göre Samsung, Japonya merkezli yerel ekipman üreticileri ile ilişkilerini güçlendirirken, ekosistemini genişletmeye devam edecek.

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