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    Samsung Galaxy A24 için Android 14 güncellemesi dağıtılmaya başlandı

    Samsung telefonlarına Android 14 temelli One UI 6.0 güncellemesi sunmaya devam ediyor. Son olarak Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da Galaxy A24'e güncelleme verilmeye başlandı.
    Samsung Galaxy A24 için Android 14 dağıtılmaya başlandı Tam Boyutta Gör
    Samsung telefonlarına Android 14 temelli One UI 6.0 güncellemesi sunmaya devam ediyor. Son olarak Galaxy A24'e güncelleme verilmeye başlandı.

    Samsung Galaxy A24 için Android 14 hazır

    Samsung Galaxy A24 için Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da A245FXXU3BWK3 firmware versiyonuylaOne UI 6 güncellemesini dağıtmaya başladı. Güncelleme zamanla diğer bölgelere de sunulacak. Ayarlar > Yazılım Güncelleme > Yazılım Güncellemesini Kontrol Et ve Yükle adımlarını izleyerek güncellemeyi kontrol edebilirsiniz.

    One UI 6 neler sunuyor?

    Samsung One UI 6.0, yeniden tasarlanmış bir Hızlı Panel'in yanı sıra Galeri için Yapay Zeka özellikleri (Fotoğraf Yeniden Düzenleme, Nesne Silgisi ve daha fazlasını) getiriyor. Ayrıca yeni kamera widgetları ve Samsung Studio'a ek olarak, çoklu görev yeteneklerinde de bazı değişiklikler içeriyor. Örneğin bir açılır pencere kullanırken Son uygulamalar'a gittiğinizde, pencere artık simge durumuna küçülmek yerine, onu kullanmaya devam edebileceksiniz. Diğer yenilikler ise şu şekilde:

    • Samsung klavye için yeni emoji tasarımı
    • Tabletler için Windows bağlantısı
    • Yenilenen hızlı ayarlar
    • Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği
    • Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri
    • Daha fazla paylaşma seçeneği
    • Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati
    • Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri
    • Galeri için çift elle sürükle bırak desteği
    • Yeni Hava Durumu araç takımı
    • Çeşitli kamera iyileştirmeleri
    • Daha akıllı uçak modu
    • Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma
    • Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı
    • Bixby geliştirmeleri
    • Daha fazla erişilebilirlik özelliği
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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