Samsung Galaxy A24 için Android 14 güncellemesi dağıtılmaya başlandı

Tam Boyutta Gör Samsung telefonlarına Android 14 temelli One UI 6.0 güncellemesi sunmaya devam ediyor. Son olarak Galaxy A24'e güncelleme verilmeye başlandı.

Samsung Galaxy A24 için Android 14 hazır

Samsung Galaxy A24 için Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da A245FXXU3BWK3 firmware versiyonuylaOne UI 6 güncellemesini dağıtmaya başladı. Güncelleme zamanla diğer bölgelere de sunulacak. Ayarlar > Yazılım Güncelleme > Yazılım Güncellemesini Kontrol Et ve Yükle adımlarını izleyerek güncellemeyi kontrol edebilirsiniz.

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One UI 6 neler sunuyor?

Samsung One UI 6.0, yeniden tasarlanmış bir Hızlı Panel'in yanı sıra Galeri için Yapay Zeka özellikleri (Fotoğraf Yeniden Düzenleme, Nesne Silgisi ve daha fazlasını) getiriyor. Ayrıca yeni kamera widgetları ve Samsung Studio'a ek olarak, çoklu görev yeteneklerinde de bazı değişiklikler içeriyor. Örneğin bir açılır pencere kullanırken Son uygulamalar'a gittiğinizde, pencere artık simge durumuna küçülmek yerine, onu kullanmaya devam edebileceksiniz. Diğer yenilikler ise şu şekilde:

Samsung klavye için yeni emoji tasarımı

Tabletler için Windows bağlantısı

Yenilenen hızlı ayarlar

Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği

Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri

Daha fazla paylaşma seçeneği

Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati

Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri

Galeri için çift elle sürükle bırak desteği

Yeni Hava Durumu araç takımı

Çeşitli kamera iyileştirmeleri

Daha akıllı uçak modu

Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma

Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı

Bixby geliştirmeleri

Daha fazla erişilebilirlik özelliği

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Samsung Galaxy A24 için Android 14 dağıtılmaya başlandı