Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında giriş ve orta seviye modeller ile varlık gösteren Nokia, G serisi akıllı telefon yelpazesini genişletmeyi planlıyor. Bu bağlamda yakında tanıtılması beklenen Nokia G22, Geekbench platformunda görünmeye başladı. Peki yeni bütçe telefonu neler sunuyor? Gelin hep beraber bakalım.

Nokia G22 kilit özellikleri belli oldu

Paylaşılan Geekbench listesine göre Nokia G22, sekiz çekirdekli 1.8 GHz Unisoc T606 işlemci, Mali-G57 grafik birimi ve 4 GB RAM kapasitesi ile destekleniyor. Yazılım tarafında ise stok kullanıcı arayüzü ile Android 12 işletim sistemini temel alan bütçe telefonu, Geekbench'te gerçekleştirilen testlerde 308 tek çekirdek, 1094 çoklu çekirdek puanı alıyor. Bu skorların, bir bütçe modeli için başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Hatırlayacak olursak Nokia G21, 6,5 inç boyutlarında 90Hz yenileme hızına sahip IPS ekran, sekiz çekirdekli Unisoc T606 yonga seti, 6 GB'a kadar RAM ve 128 GB depolama alanı seçenekleri ile tanıtıldı.

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Nokia G22’nin teknik detayları ise henüz doğrulanmadı. Ancak yakın zamanlı sızıntılar, akıllı telefonun selefi ile benzer ekran tasarımı, 18W hızlı şarj destekli 5.050mAh pil, 50MP ana, 2MP derinlik ve makro sensörleri ile piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

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Bütçe telefonu Nokia G22 kilit özellikleri belli oldu