Bütçe telefonu Nokia G22 kilit özellikleri belli oldu

Nokia G22 kilit özellikleri belli oldu
Paylaşılan Geekbench listesine göre Nokia G22, sekiz çekirdekli 1.8 GHz Unisoc T606 işlemci, Mali-G57 grafik birimi ve 4 GB RAM kapasitesi ile destekleniyor. Yazılım tarafında ise stok kullanıcı arayüzü ile Android 12 işletim sistemini temel alan bütçe telefonu, Geekbench'te gerçekleştirilen testlerde 308 tek çekirdek, 1094 çoklu çekirdek puanı alıyor. Bu skorların, bir bütçe modeli için başarılı olduğunu söyleyebiliriz.
Nokia G22’nin teknik detayları ise henüz doğrulanmadı. Ancak yakın zamanlı sızıntılar, akıllı telefonun selefi ile benzer ekran tasarımı, 18W hızlı şarj destekli 5.050mAh pil, 50MP ana, 2MP derinlik ve makro sensörleri ile piyasaya sürüleceğini gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah