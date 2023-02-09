Samsung Galaxy S23 Ultra, Elon Musk'ı şaşırttı

Tam Boyutta Gör Samsung, 1 Şubat tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde merakla beklenen Galaxy S23 serisini tanıttı. Yeni etkinlikte en dikkat çeken model ise, 100x yakınlaştırma ve yepyeni bir 200MP sensöre sahip olan Galaxy S23 Ultra modeli oldu diyebiliriz. Şimdi de Galaxy S23 Ultra'nın kamera performansı, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk tarafından da büyük bir hayranlıkla karşılandı.

Galaxy S23 Ultra Elon Musk'ı şaşırttı

Bilindiği üzere Galaxy S23 Ultra, dünya çapında birçok fotoğraf ve teknoloji eleştirmeni tarafından olumlu bir şekilde değerlendirildi. Bu bağlamda Marques Brownlee isimli bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan ve Galaxy S23 Ultra'nın yakınlaştırma performansını konu alan bir fotoğraf, Elon Musk'ın da dikkatini çekti.

Resmi Twitter hesabı üzerinden kullanıcıya yanıt veren Musk, Galaxy S23 Ultra'nın kamera performansı karşısında ''Wow" (vay canına) ifadelerini kullandı. Bunun ardından Samsung ise, ünlü milyarderin şaşkınlığına "Doğru, biliyorum!" şeklinde bir tweet attı.

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Bilmeyenler için Galaxy S23 Ultra, kamera tarafında biri 230 mm periskop olmak üzere 10 MP çözünürlük, Dual Pixel PDAF'ye ve optik görüntü sabitleme özelliği sunan iki telefoto sensöre ev sahipliği yapıyor. Böylece yeni amiral gemisi telefon, kullanıcılara 100x yakınlaştırmada video ve fotoğraf çekme fırsatı tanıyor. Galaxy S23 Ultra hakkında merak edilen tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

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