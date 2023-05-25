Bütçe telefonu Oppo K11x tanıtıldı: Snapdragon 695, 108MP kamera ve daha fazlası

Oppo K11x özellikleri
Oppo K11x, ön tarafta FullHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,72 inç IPS ekrandan güç alıyor. Corning Gorilla Glass ile korunan bu panelin 680 nit (550 nit temel) tepe parlaklığına sahip olduğunu da belirtelim.
Cihazın kalbinde ise 12GB'a kadar RAM ve 256GB'a kadar depolama ile eşleştirilen Qualcomm Snapdragon 695 yonga seti bulunmakta. 6nm üretim sürecini temel alan bu işlemci, gücünü 2 adet 2.2GHz Cortex-A78 ve 6 adet 1.8GHz Cortex-A55 çekirdeklerinden alıyor. GPU tarafında ise Adreno 619 bulunuyor.
Oppo K11x'in diğer öne çıkan özellikleri arasında Android 13 tabanlı ColorOS 13.1, USB-C, 3,5 mm kulaklık girişi, MikroSD kart desteği, çift hoparlör ve 5G desteği yer alıyor. 31 Mayıs'tan itibaren Çin pazarında satışa çıkacak Oppo K11x, iki farklı renk ve üç farklı depolama ve bellek seçeneğiyle geliyor. Cihazın 8GB+128GB sürümü 210 dolar, 8GB+256GB sürümü 240 dolar ve 12GB+256GB sürümü ise 270 dolar fiyat etiketine sahip olacak.
Oppo K11x teknik özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, IPS, FullHD+, 120 Hz
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695
- Bellek: 8 GB+ 12GB
- Depolama: 128 GB+256 GB
- Arka Kamera: 108 MP (ana), 2 MP (derinlik)
- Ön Kamera: 16 MP
- Pil: 5.000 mAh (67w kablolu)
- Bağlantı: 5G, USB Type-C, kulaklık girişi
- İşletim sistemi: Android 13 (ColorOS 13.1)
- Boyutlar: 165,5 x 76 x 8,3 mm
- Ağırlık: 195 gr
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Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.