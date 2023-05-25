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    Bütçe telefonu Oppo K11x tanıtıldı: Snapdragon 695, 108MP kamera ve daha fazlası

    Akıllı telefon pazarının önde gelen oyuncularından Oppo, yeni bütçe telefonu Oppo K11x modelini tanıttı. İşte Snapdragon 695, 108MP kamera ve daha fazlasıyla Oppo K11x
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    Bütçe telefonu Oppo K11x tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Hem bütçe hem de amiral gemisi akıllı telefonlar ile pazarda ses getirmeyi başaran Oppo, yeni bütçe telefonu Oppo K11x modelini duyurdu. Peki 2022 Eylül ayında piyasaya çıkan Oppo K10x'in halefi beraberinde neler getiriyor? İşte Oppo k11x özellikleri ve fiyatı. 

    Oppo K11x özellikleri

    Oppo K11x, ön tarafta FullHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,72 inç IPS ekrandan güç alıyor. Corning Gorilla Glass ile korunan bu panelin 680 nit (550 nit temel) tepe parlaklığına sahip olduğunu da belirtelim.

    Cihazın kalbinde ise 12GB'a kadar RAM ve 256GB'a kadar depolama ile eşleştirilen Qualcomm Snapdragon 695 yonga seti bulunmakta. 6nm üretim sürecini temel alan bu işlemci, gücünü 2 adet 2.2GHz Cortex-A78 ve 6 adet 1.8GHz Cortex-A55 çekirdeklerinden alıyor. GPU tarafında ise Adreno 619 bulunuyor.

    Bütçe telefonu Oppo K11x tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kaputun altında Oppo K11x, 67W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil kapasitesi ile vitrine çıkacak. Bu noktada Oppo, cihazın %1'den %80'e 33 dakikada şarj olacağını belirtiyor. Kamera bölümünde, cihaza arka tarafta 108MP birincil ve 2MP derinlik sensörleri eşlik ediyor. Ön tarafta ise 16MP selfie kamerası konumlandırılmış. 

    Oppo K11x'in diğer öne çıkan özellikleri arasında Android 13 tabanlı ColorOS 13.1, USB-C, 3,5 mm kulaklık girişi, MikroSD kart desteği, çift hoparlör ve 5G desteği yer alıyor. 31 Mayıs'tan itibaren Çin pazarında satışa çıkacak Oppo K11x, iki farklı renk ve üç farklı depolama ve bellek seçeneğiyle geliyor. Cihazın 8GB+128GB sürümü 210 dolar, 8GB+256GB sürümü 240 dolar ve 12GB+256GB sürümü ise 270 dolar fiyat etiketine sahip olacak. 

    Oppo K11x teknik özellikleri

    • Ekran: 6.7 inç, IPS, FullHD+, 120 Hz
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695
    • Bellek: 8 GB+ 12GB
    • Depolama: 128 GB+256 GB
    • Arka Kamera: 108 MP (ana), 2 MP (derinlik)
    • Ön Kamera: 16 MP
    • Pil: 5.000 mAh (67w kablolu)
    • Bağlantı: 5G, USB Type-C, kulaklık girişi
    • İşletim sistemi: Android 13 (ColorOS 13.1)
    • Boyutlar: 165,5 x 76 x 8,3 mm
    • Ağırlık: 195 gr
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    EvMüdüresiii 8 saat önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

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    srkn 8 saat önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

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    avecatius 2 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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