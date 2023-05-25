Bütçe telefonu Oppo K11x tanıtıldı: Snapdragon 695, 108MP kamera ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Hem bütçe hem de amiral gemisi akıllı telefonlar ile pazarda ses getirmeyi başaran Oppo, yeni bütçe telefonu Oppo K11x modelini duyurdu. Peki 2022 Eylül ayında piyasaya çıkan Oppo K10x'in halefi beraberinde neler getiriyor? İşte Oppo k11x özellikleri ve fiyatı.

Oppo K11x özellikleri

Oppo K11x, ön tarafta FullHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,72 inç IPS ekrandan güç alıyor. Corning Gorilla Glass ile korunan bu panelin 680 nit (550 nit temel) tepe parlaklığına sahip olduğunu da belirtelim.

Cihazın kalbinde ise 12GB'a kadar RAM ve 256GB'a kadar depolama ile eşleştirilen Qualcomm Snapdragon 695 yonga seti bulunmakta. 6nm üretim sürecini temel alan bu işlemci, gücünü 2 adet 2.2GHz Cortex-A78 ve 6 adet 1.8GHz Cortex-A55 çekirdeklerinden alıyor. GPU tarafında ise Adreno 619 bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Kaputun altında Oppo K11x, 67W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil kapasitesi ile vitrine çıkacak. Bu noktada Oppo, cihazın %1'den %80'e 33 dakikada şarj olacağını belirtiyor. Kamera bölümünde, cihaza arka tarafta 108MP birincil ve 2MP derinlik sensörleri eşlik ediyor. Ön tarafta ise 16MP selfie kamerası konumlandırılmış.

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Oppo K11x'in diğer öne çıkan özellikleri arasında Android 13 tabanlı ColorOS 13.1, USB-C, 3,5 mm kulaklık girişi, MikroSD kart desteği, çift hoparlör ve 5G desteği yer alıyor. 31 Mayıs'tan itibaren Çin pazarında satışa çıkacak Oppo K11x, iki farklı renk ve üç farklı depolama ve bellek seçeneğiyle geliyor. Cihazın 8GB+128GB sürümü 210 dolar, 8GB+256GB sürümü 240 dolar ve 12GB+256GB sürümü ise 270 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

Oppo K11x teknik özellikleri

Ekran: 6.7 inç, IPS, FullHD+, 120 Hz

6.7 inç, IPS, FullHD+, 120 Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695

Qualcomm Snapdragon 695 Bellek: 8 GB+ 12GB

8 GB+ 12GB Depolama: 128 GB+256 GB

128 GB+256 GB Arka Kamera: 108 MP (ana), 2 MP (derinlik)

108 MP (ana), 2 MP (derinlik) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Pil: 5.000 mAh (67w kablolu)

5.000 mAh (67w kablolu) Bağlantı: 5G, USB Type-C, kulaklık girişi

5G, USB Type-C, kulaklık girişi İşletim sistemi: Android 13 (ColorOS 13.1)

Android 13 (ColorOS 13.1) Boyutlar: 165,5 x 76 x 8,3 mm

165,5 x 76 x 8,3 mm Ağırlık: 195 gr

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Bütçe telefonu Oppo K11x tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri