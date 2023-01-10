Oppo Reno 8T ufukta göründü: 108MP kamera, 67W hızlı şarj ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Kasım ayında Reno 9 ve Reno 9 Pro akıllı telefonlarını piyasaya süren OPPO, Reno 8 serisine de ek modeller kazandırmaya devam edecek. Bu bağlamda marka, LTE ve 5G destekli iki farklı Oppo Reno 8T modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bugün yaklaşan telefonun özellikleri belli oldu.

Oppo Reno 8T beklenen özellikler

Bildirilenlere göre Oppo Reno 8T’nin her iki versiyonu da Android 13 ve ColorOS 13 işletim sistemi tarafından desteklenecek. Bununla birlikte yeni telefona, iki dikey daireden oluşan oval bir kamera adası eşlik edecek. Bu tasarım, daha önce Oppo A1 Pro’da karşımıza çıkmıştı.

Oppo Reno 8T 5G’nin Snapdragon 695 yonga seti, 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç boyutlarında AMOLED ekran, 67W hızlı şarj destekli 4.800mAh pile sahip olması bekleniyor. Arka tarafında ise 108MP ana, 2MP ultra geniş açı ve 2MP makro kameralar yer alacak. Cihazın 4G sürümü ise benzer bir tasarımı koruyacak. Ancak 33W hızlı şarj ve Helio G99 yonga seti tarafından desteklenecek.

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Yeni akıllı telefonların Oppo F23 serisinin bir parçası olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. İlerleyen günlerde yaklaşan akıllı telefonlar hakkında daha fazla detayın paylaşılacağını söyleyebiliriz.

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Bütçe telefonu Oppo Reno 8T özellikleri belli oldu!