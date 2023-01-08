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    240W şarjlı ilk akıllı telefon Realme GT Neo 5 özellikleri belli oldu

    Realme yakında dünyanın ilk 240W hızlı şarj destekli telefonu Realme GT Neo 5 modelini tanıtacak. TENAA sertifikasyon kurumu sitesinde listelenen telefonun tüm detayları netleşti.
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    Realme GT Neo 5 özellikleri belli oldu: 240W hızlı şarj sunacak! Tam Boyutta Gör
    Uzun süredir söylentileri dolaşan Realme GT Neo 5 serisinin 240W hızlı şarj desteği ile önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor. Realme, yaklaşan akıllı telefonun özellikleri konusunda sessizliğini koruyor olsa da, cihaz son olarak Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın web sitesinde görüldü.

    Realme GT Neo 5 özellikleri belli oldu

    Bildirilenlere göre Realme GT Neo 5, RMX3706 ve RMX3708 model numaralarına sahip iki farklı versiyona sahip olacak. Bu sürümler arasından ilki 2.424 mAh, ikincisi ise 2.225 mAh monimal pil kapasitesi ile geliyor. Böylece iki cihazın sırasıyla 4.850 mAh ve 4.450 mAh tipik pil kapasitesi ile karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz. Muhtemelen ilk sürüm 150W, ikincisi ise 240W hızlı şarj desteği ile donatılacak.

    Önceki sızıntılara göre Realme GT Neo 5, 6.74 inç boyutlarında 2.772x1.240 piksel çözünürlüklü AMOLED ekran, maksimum 3GHz frekansa sahip sekiz çekirdekli işlemci ve dört kamera ile gelecek. Akıllı telefonun ön tarafında 16MP selfie, arka tarafında ise 50MP ana, 8MP ultra geniş ve 2MP makro sensörleri bulunacak.

    Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında, 8 GB/12 GB/16 GB RAM kapasitesi ve 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB depolama seçeneği, bir ekran içi parmak izi tarayıcı, bir IR blaster ve 5G bağlantısı yer alıyor. Ayrıca ilginç bir şekilde, pil boyutundaki farka rağmen iki sürüm de 8,9 mm kalınlıkta ve 199 gr ağırlığında olacak.

    Realme GT Neo 5’in önümüzde aylarda tanıtılması bekleniyor. Şirket tarafından henüz resmi bir tanıtım tarihi açıklanmadı ancak sızıntılar yaklaşan Mobil Dünya Kongresi’ne (MWC) işaret ediyor.

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    abstergo78GHOST 2 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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