Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda amiral gemisi Xiaomi 13 ailesini piyasaya süren Xiaomi, odağını bütçe odaklı modellere çevirdi. Bu bağlamda uzun süredir söylentilerini duyduğumuz Redmi 12C, yakında küresel pazara adım atacak. Bugün yaklaşan akıllı telefonun kilit özellikleri doğrulandı.

Redmi 12C özellikleri

Bildirilenlere göre Redmi 12C, yanlışlıkla Xiaomi Türkiye'nin internet sitesinde listelendi. Bunun ardından bilgiler hızlıca kaldırılmış olsa da, XiaomiUI listelemenin görüntülerini yakalamayı başardı. Peki yeni bütçe modeli neler sunuyor? Gelin hep beraber bakalım.

Sızdırılan ekran görüntülerine göre Redmi 12C, 6.71 inç boyutlarında HD+ çentikli bir ekran ile tanıtılacak. Bu ekrana ise selfie ve görüntülü aramalar için 5MP ön kamera eşlik edecek. Arka tarafında ise f/1.8 50MP birincil ve derinlik sensörü olmak üzere ikili kamera kurulumundan destek alacak telefon, 10W şarj ve 5000mAh pil kapasitesi ile vitrine çıkacak.

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Kaputun altında Redmi 12C, gücünü Helio G85 platformundan alacak. Bu yonga setine ise 6GB'a kadar RAM ve 128 GB dahili depolama kapasitesi eşlik edecek. Ancak kullanıcıların bir microSD kart ile depolamayı 512GB'a kadar genişletebileceğini belirtelim. Üç farklı depolama yapılandırmasına sahip olması beklenen Redmi 12C modelinin 149 euro'dan başlayan fiyatlar ile vitrine çıkması bekleniyor.

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Bütçe telefonu Redmi 12C yakında geliyor: İşte bildiklerimiz