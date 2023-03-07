Bütçe telefonu Redmi 12C yakında geliyor: İşte bildiklerimiz

Redmi 12C özellikleri
Bildirilenlere göre Redmi 12C, yanlışlıkla Xiaomi Türkiye'nin internet sitesinde listelendi. Bunun ardından bilgiler hızlıca kaldırılmış olsa da, XiaomiUI listelemenin görüntülerini yakalamayı başardı. Peki yeni bütçe modeli neler sunuyor? Gelin hep beraber bakalım.
Sızdırılan ekran görüntülerine göre Redmi 12C, 6.71 inç boyutlarında HD+ çentikli bir ekran ile tanıtılacak. Bu ekrana ise selfie ve görüntülü aramalar için 5MP ön kamera eşlik edecek. Arka tarafında ise f/1.8 50MP birincil ve derinlik sensörü olmak üzere ikili kamera kurulumundan destek alacak telefon, 10W şarj ve 5000mAh pil kapasitesi ile vitrine çıkacak.
Kaputun altında Redmi 12C, gücünü Helio G85 platformundan alacak. Bu yonga setine ise 6GB'a kadar RAM ve 128 GB dahili depolama kapasitesi eşlik edecek. Ancak kullanıcıların bir microSD kart ile depolamayı 512GB'a kadar genişletebileceğini belirtelim. Üç farklı depolama yapılandırmasına sahip olması beklenen Redmi 12C modelinin 149 euro'dan başlayan fiyatlar ile vitrine çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez