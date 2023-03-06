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    Anlık Bildirim

    Galaxy S23 FE için muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı

    Uzun süredir sızıntılar ile gündemde olan Galaxy S23 FE modelinin çıkış tarihi sızdırıldı. Merakla beklenen telefon, Galax Z Fold 5 ve Flip 5 etkinliğinde karşımıza çıkabilir. İşte detaylar
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    Galaxy S23 FE için muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce amiral gemisi Galaxy S23 ailesini kullanıcılar ile buluşturan Samsung, seriye bir ''Fan Edition'' modeli eklemeye hazırlanıyor. Bilindiği üzere yakın zamanlı sızıntılar, Galaxy S23 FE'nin yolda olduğunu bizlere göstermişti. Şimdi merakla beklenen bütçe telefonu için muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı.

    Galaxy S23 FE için muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı

    Bildirilenlere göre Samsung, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 için bu yılın ağustos ayında düzenlenecek Unpacked etkinliğinde Galaxy S23 FE modelini piyasaya sürmeyi planlıyor. Bilmeyenler için Galaxy S23 ailesinin yeni bütçe modeli, Snapdragon 8+ Gen 1 dahil olmak üzere premium özellikler ile karşımıza çıkacak.

    Ayrıca Samsung'un bu yıl hayranları için hazırladığı tek şey bu değil. Sızan bilgiler, Galaxy Tab S8 FE ve merakla beklenen Galaxy Tab S9 serisinin de Ağustos etkinliğinde görünebileceğini gösteriyor. Samsung'un aynı etkinlikte iki büyük tablet sürümünü piyasaya sürmesi alışılmadık bir durum olsa da, şirketin daha önce beklenmedik duyurularda bulunduğunu görmüştük.

    Nitekim daha önce bir Kore raporu da Galaxy Tab S8 FE'nin Ağustos veya Eylül'de piyasaya sürülebileceğini iddia etmişti. Söylentiler doğruysa Galaxy Tab S8 FE, Mayıs 2021'de piyasaya sürülen Tab S7 Fe’nin halefi olabilir.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    M
    Mylevi 3 saat önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 3 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 3 gün önce

    [resim]

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    ugah6aiw 3 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 4 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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