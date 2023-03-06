Galaxy S23 FE için muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı
Bildirilenlere göre Samsung, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 için bu yılın ağustos ayında düzenlenecek Unpacked etkinliğinde Galaxy S23 FE modelini piyasaya sürmeyi planlıyor. Bilmeyenler için Galaxy S23 ailesinin yeni bütçe modeli, Snapdragon 8+ Gen 1 dahil olmak üzere premium özellikler ile karşımıza çıkacak.
Ayrıca Samsung'un bu yıl hayranları için hazırladığı tek şey bu değil. Sızan bilgiler, Galaxy Tab S8 FE ve merakla beklenen Galaxy Tab S9 serisinin de Ağustos etkinliğinde görünebileceğini gösteriyor. Samsung'un aynı etkinlikte iki büyük tablet sürümünü piyasaya sürmesi alışılmadık bir durum olsa da, şirketin daha önce beklenmedik duyurularda bulunduğunu görmüştük.
Nitekim daha önce bir Kore raporu da Galaxy Tab S8 FE'nin Ağustos veya Eylül'de piyasaya sürülebileceğini iddia etmişti. Söylentiler doğruysa Galaxy Tab S8 FE, Mayıs 2021'de piyasaya sürülen Tab S7 Fe’nin halefi olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez