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    Bütçe telefonu Samsung Galaxy A24 4G özellikleri belli oldu

    Samsung'un yeni bütçe telefonu Galaxy A24 4G, Hindistan BIS (Hint Standartları Bürosu) veritabanında görüntülendi. Yaklaşan akıllı telefon neler sunuyor? İşte özellikleri
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    Bütçe telefonu Samsung Galaxy A24 4G özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Samsung, önümüzdeki haftalarda birden fazla yeni akıllı telefonunu duyuracak. Yeni duyuruya amiral gemisi Galaxy S23 serisi dahil olmak üzere bütçe telefonları Galaxy A14 5G, Galaxy A23 5G, Galaxy A34 ve A54 modellerinin de eşlik etmesi bekleniyor. Ancak görünüşe göre marka, Galaxy A24 4G olarak adlandırılan başka bir cihaz üzerinde de çalışıyor. Bugün yeni bütçe telefonu, BIS (Hint Standartları Bürosu) sitesinde görüntülendi.

    Galaxy A24 4G neler sunuyor?

    BIS sertifika veri tabanında SM-A245F model numarası ile listelenen Galaxy A24 4G, 6,24 inç boyutlarında ve FHD+ çözünürlüğe sahip sAMOLED ekrana sahip olacak. Böylece ekran tarafında LCD ekran kullanan selefine kıyasla büyük bir güncelleme alacak diyebiliriz. Ayrıca bu panelin 90Hz yenileme hızına destek sunacağı bildiriliyor. 

    Galaxy A24 4G'nin delikli ekran mı yoksa su damlası çentik mi kullanacağı henüz bilinmiyor. Sızıntılara göre yeni cihaz, kaputun altında neredeyse dört yaşında olan Exynos 7904 işlemci, 64 GB dahili depolama ve 6 GB RAM tarafından desteklenecek. Batarya tarafında ise 15W şarj kapasitesine sahip 4.000mAh pil ile donatılacak.

    Galaxy A24'ün arkasında OIS özellikli 48MP ana, 8MP ultra geniş açılı ve 5MP makro dahil olmak üzere üç kamera bulunduğu söyleniyor. Ön tarafında ise 16MP selfie kamerası yer alacak. Galaxy A24 4G'nin, Galaxy A34 ve Galaxy A54 gibi diğer A serisi cihazlarla birlikte 18 Ocak tarihinde tanıtılması bekleniyor.

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    abstergo78GHOST 3 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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