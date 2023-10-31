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Yakın zamanda Türkiye pazarına giriş yapan Çinli BYD'nin Atto 3 modelinin Türkiye satış fiyatı belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre BYD Atto 3, 1.590.000 TL fiyat etiketine sahip olacak. Toyota ve Lexus’u da bünyesinde bulunduran ALJ distribütörlüğünde Türkiye pazarına giriş yapacak olan BYD dünya genelinde agresif büyümesini sürdürüyor.

Twitter'da Emre Özpeynirci'nin aktardığı bilgiye göre Kasım ayında satışına başlanacak otomobilden iki ayda 1500 adet gelmesi bekleniyor. Aracın, Çinli otomobillere ilave %50 gümrük vergisi uygulanmasına rağmen %10'luk ÖTV dilimine sokulmak istendiği belirtiliyor.

Yine aynı kaynaktan aktarılan bilgiye göre 2024'de BYD, Seal ve Han modellerini de getirecek. Şirketin 2024 hedefi ise 8 ila 10 bin arası araç satışı.

BYD Atto 3, Green NCAP tarafından 5 yıldızla derecelendirildi 3 hf. önce eklendi

BYD Atto 3'ün özellikleri

BYD Atto 3 kompakt SUV formunda olan tamamen elektrikli bir otomobil. 204 beygir gücünde önden çekişli bir motora sahip araç, 60 kWh bataryaya ve WLTP testine göre 420 km menzile sahip. Euro NCAP testinden beş yıldız alan otomobile BYD, 8 yıl veya 200 bin km batarya garantisi de veriyor.

Elektrikli otomobil sektöründe oldukça iddialı olan ve Çin'de çok iyi satış rakamlarına ulaşan firma 2023 yılının ilk yarısında Tesla'yı geçerek en çok elektrikli otomobil satan firma olmuştu.

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BYD Atto 3'ün Türkiye satış fiyatı açıklandı