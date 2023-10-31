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    Anlık Bildirim

    BYD Atto 3'ün Türkiye satış fiyatı açıklandı

    Yakın zamanda Türkiye pazarına giriş yapan Çinli BYD'nin Atto 3 modelinin Türkiye satış fiyatı belli oldu. 1.590.000 TL fiyat etiketine sahip olacak otomobil Kasım ayında satışa sunulacak.

    BYD Atto 3'ün Türkiye satış fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör

    Yakın zamanda Türkiye pazarına giriş yapan Çinli BYD'nin Atto 3 modelinin Türkiye satış fiyatı belli oldu.

    Yapılan açıklamaya göre BYD Atto 3, 1.590.000 TL fiyat etiketine sahip olacak. Toyota ve Lexus’u da bünyesinde bulunduran ALJ distribütörlüğünde Türkiye pazarına giriş yapacak olan BYD dünya genelinde agresif büyümesini sürdürüyor. 

    Twitter'da Emre Özpeynirci'nin aktardığı bilgiye göre Kasım ayında satışına başlanacak otomobilden iki ayda 1500 adet gelmesi bekleniyor. Aracın, Çinli otomobillere ilave %50 gümrük vergisi uygulanmasına rağmen %10'luk ÖTV dilimine sokulmak istendiği belirtiliyor.

    Yine aynı kaynaktan aktarılan bilgiye göre 2024'de BYD, Seal ve Han modellerini de getirecek. Şirketin 2024 hedefi ise 8 ila 10 bin arası araç satışı.

    BYD Atto 3'ün özellikleri

    BYD Atto 3 kompakt SUV formunda olan tamamen elektrikli bir otomobil. 204 beygir gücünde önden çekişli bir motora sahip araç, 60 kWh bataryaya ve WLTP testine göre 420 km menzile sahip. Euro NCAP testinden beş yıldız alan otomobile BYD, 8 yıl veya 200 bin km batarya garantisi de veriyor.

    Elektrikli otomobil sektöründe oldukça iddialı olan ve Çin'de çok iyi satış rakamlarına ulaşan firma 2023 yılının ilk yarısında Tesla'yı geçerek en çok elektrikli otomobil satan firma olmuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SUPERSONICQ 1 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    elektrikli otomobil, byd ve
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