BYD Han L ve Tang L 9 Nisan’da tanıtılıyor: 5 Dakika şarjla 400 km gidebiliyor!

BYD, ultra hızlı şarj özelliğiyle dikkat çeken Han L sedan ve Tang L SUV modellerini 9 Nisan’da resmi olarak tanıtmaya hazırlanıyor. Markanın yeni nesil “Super e-Platform”u üzerinde geliştirilen bu iki elektrikli model, hem performans hem de teknoloji açısından ses getirmeye aday.

Araçların en çarpıcı özelliklerinden biri, dakikalar içinde neredeyse tam doluluğa ulaşabilen batarya sistemleri. 1.000 kW (1 megawatt) güçle çalışan bu yeni nesil şarj teknolojisi, sadece 5 dakikada 400 kilometre menzil kazandırabiliyor. BYD, bu altyapıyı destekleyecek 1 MW'lık şarj istasyonlarının ilk 500 adedini de yola çıkarmış durumda.

Han L ve Tang L, sadece batarya teknolojileriyle değil, performanslarıyla da dikkat çekiyor. Han L, 0’dan 100 km/s hıza 2.7 saniyede ulaşırken, Tang L bu süreyi 3.6 saniyede tamamlıyor. Her iki modelin tasarımı 5 metrenin üzerinde uzunlukla geniş iç hacim sunarken, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve tavan üstü LiDAR teknolojisiyle de üst segmentte yer alıyor.

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Ön satış fiyatlarına bakıldığında Han L için 37.080 ila 48.060 dolar, Tang L içinse 38.480 ila 49.460 dolar aralığı öne çıkıyor. Ayrıca her iki modelin hibrit versiyonları olan Han L DM ve Tang L DM için de rezervasyonlar açıldı. Bu versiyonların da yüksek performans odaklı olduğu belirtiliyor; örneğin Han L DM, 0’dan 100 km/s'ye 3.9 saniyede çıkabiliyor.

BYD'nin Mart ayı verilerine göre toplam 377 binden fazla yeni enerji araç satışı gerçekleşti. Han ve Tang serileri ise yılın ilk çeyreğinde sırasıyla 258 bin ve 153 bin adetin üzerinde satış rakamlarına ulaştı. Yeni modellerle birlikte bu sayıların hızla artması bekleniyor.

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BYD Han L ve Tang L 9 Nisan’da tanıtılıyor: 5 dk şarjla 400 km!