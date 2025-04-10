BYD, ultra hızlı şarj özelliğine sahip modellerini satışa sundu!

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Elektrikli araç pazarında büyük bir atılım gerçekleştiren BYD, ultra hızlı şarj desteğine sahip yeni nesil iki modelini tanıttı. Han L adlı sedan ve Tang L isimli SUV modelleri, şirketin 1000 voltluk Super e-platformu üzerine inşa edilen ilk araçlar olarak öne çıkıyor. Yeni modellerin en dikkat çekici özelliği ise sadece 5 dakikalık şarjla yaklaşık 250 mil (yaklaşık 400 km) menzil sunabilmeleri.

BYD'nin yeni Han L modeli, üç farklı donanım seçeneğiyle piyasaya sunuluyor. Başlangıç fiyatı 30.000 dolar olarak belirlenen elektrikli sedan, yaklaşık 435 mil (701 km) menzile sahip 83,2 kWh kapasiteli Blade batarya ile donatılmış. Genişliği, uzunluğu ve yüksekliğiyle Tesla Model S’e oldukça yakın ölçülerde olan Han L, iki adet şarj girişiyle geliyor ve 10C’ye kadar şarj oranına ulaşabiliyor. Bu sayede aracın bataryası yalnızca altı dakikada %10'dan %70 seviyesine ulaşabiliyor. Tam dolum süresi ise 20 dakikaya kadar inebiliyor.

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Aynı platform üzerine geliştirilen Tang L SUV modeli de benzer şekilde üç donanım paketiyle satışta. 32.700 dolardan başlayan fiyat etiketiyle sunulan araç, 100,5 kWh kapasiteli bataryasıyla tıpkı Han L gibi 435 mil menzil vaat ediyor. Ultra hızlı şarj teknolojisi sayesinde Tang L, yalnızca beş dakikada 230 mil (yaklaşık 370 km) menzil kazanabiliyor. Bataryanın tam kapasiteye ulaşması ise 30 dakika sürüyor.

Her iki modelde de BYD’nin yeni nesil akıllı sürüş asistanı olan “God’s Eye” sistemi yer alıyor. Bu sistem, lidar teknolojisiyle desteklenen DiPilot 300 donanımı sayesinde gelişmiş sürüş destek özellikleri sunuyor. Han L ve Tang L, yalnızca tamamen elektrikli değil, aynı zamanda şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonlarıyla da tercih edilebiliyor. Hibrit seçeneklerin fiyatları ise sırasıyla 28.500 ve 31.300 dolar seviyesinden başlıyor.

Gelişmiş donanımı, yüksek menzili ve rakiplerine kıyasla uygun fiyatıyla dikkat çeken bu iki model, elektrikli araç dünyasında dengeleri değiştirecek gibi görünüyor. Özellikle şarj süresini neredeyse akaryakıt dolum hızına indiren teknoloji, kullanıcıların en büyük endişelerinden biri olan şarj süresini adeta ortadan kaldırıyor.

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BYD, ultra hızlı şarj özelliğine sahip modellerini satışa sundu!