BYD ile Tesla arasındaki yarışta dengeler değişiyor: Lider değişebilir!

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Tesla ile BYD arasındaki liderlik yarışı kızışıyor. 2024’te Tesla, bataryalı elektrikli araç (BEV) satışlarında 1,78 milyon adetle zirveyi korumayı başardı, ancak Çinli üretici BYD sadece yüzde 1,35’lik bir farkla hemen arkasından geldi. Yıl genelinde Tesla önde kalsa da, BYD’nin son iki çeyrektir Tesla’dan daha fazla araç sattığı dikkat çekiyor.

Özellikle 2025 için beklentiler Tesla açısından pek parlak değil. Pazar araştırma şirketi Counterpoint Research, BYD’nin önümüzdeki yıl yüzde 15,7 pazar payıyla ilk kez dünya genelinde BEV liderliğini ele geçireceğini öngörüyor. Şirketin bu yükselişinde, devlet destekli üretim modeli, güçlü teknoloji altyapısı ve agresif büyüme stratejisi etkili oldu.

BYD’nin geliştirdiği 1.000 kW gücündeki ultra hızlı şarj teknolojisi ve saniyeler içinde enerji depolayabilen 10C bataryalar, sektörde yeni bir eşik olarak görülüyor. Tesla’nın Supercharger ağına kıyasla çok daha hızlı olan bu sistem, markaya ciddi bir avantaj sağlıyor.

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Tesla cephesinde ise işler karışık. Geciken ürün tanıtımları, artan rekabet ve tedarik zinciri sorunları şirketin elini zayıflatıyor. Üstelik Elon Musk’ın siyasi çıkışları, başta ABD ve Avrupa olmak üzere birçok pazarda marka algısını olumsuz etkiliyor. Counterpoint’in 2025’in ilk aylarına dair verileri de bu bölgelerde satışların gerilemeye başladığını gösteriyor.

Sonuç olarak, 2025 yılı elektrikli araç pazarında taşların yerinden oynayacağı bir döneme işaret ediyor. Eğer BYD vaat ettiği ivmeyi sürdürürse, elektrikli mobilitede liderlik koltuğuna oturması an meselesi.

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BYD ile Tesla arasındaki yarışta dengeler değişiyor