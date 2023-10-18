ABD’den Nvidia’ya bir Çin yasağı daha: Yapay zeka satışları noktalandı!

ABD, Çin'in yapay zeka gelişimini frenliyor
ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasına göre bu yeni kısıtlamalar kontrolleri sürdürmek, boşlukları kapatmak ve kuralların dayanıklı kalmalarını sağlamak için getirildi. Nvidia yaptığı açıklamada, işlerini etkileyen kısıtlamalar konusunda çok endişeli olmadığını söyledi. Nvidia sözcüsü Ken Brown, "Birçok farklı sektörde binlerce uygulamayı destekleyen ürünler sunmak için çalışırken yürürlükteki tüm düzenlemelere uyuyoruz" dedi. Nvidia, dünya çapındaki talep göz önüne alındığında yakın vadede olumsuz bir etki beklemiyor.
Elbette yeni kurallar sadece Nvidia’yı etkilemeyecek. Aynı şekilde Intel ve AMD gibi yapay zeka donanımları üreten firmalar da bu kurallara uymak zorunda. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning ise düzenlediği basın toplantısında "ABD'nin Çin'e çip ihracatına getirdiği kısıtlamalar konusundaki tutumumuzu net bir şekilde ortaya koyduk" dedi. Çin açıkla ABD’nin ticaret ve teknoloji konularını siyasileştirerek bir silah haline getirdiğini ifade ediyor. Yarı İletken Endüstrisi Birliği ise güncellenen ihracat kontrollerinin ABD’nin yarı iletken endüstrisi üzerindeki etkisini değerlendirecek. Birlik, tek taraflı alınan sert önlemlerin nihayetinde ABD için de olumsuz etkiler doğuracağını yineledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.