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    Anlık Bildirim

    ABD’den Nvidia’ya bir Çin yasağı daha: Yapay zeka satışları noktalandı!

    Nvidia'nın Çin için ürettiği H800 yapay zeka çipi yeni ihracat kurallarıyla engellendi. Yeni kurallar, Ekim 2022'de getirilen ABD kısıtlamalarındaki boşlukları kapatmayı amaçlıyor.
    ABD, Nvidia’nın Çin için ürettiği H800 GPU’sunu yasakladı Tam Boyutta Gör
    Çoğu yapay zeka çipinin Çin'e ihracatını engelleyen yeni ABD kuralları, Ekim 2022'de getirilen kapsamlı bir dizi kısıtlamanın üzerine inşa ediliyor. Yapay zeka donanımları tarafında özellikle çokça rağbet göre Nvidia H100 çipinin Çin’e satışı zaten geçtiğimiz yıl engellenmişti. Nvidia, getirilen yasağa takılmayan daha düşük özellikli H800 (ve A800) çipini piyasaya sürerek Çin’e satış yapabilmişti. Ancak güncellenen kurallarla birlikte Nvidia, H800’ü veya A800 çipini artık Çin'e satamayacak.

    ABD, Çin'in yapay zeka gelişimini frenliyor

    ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasına göre bu yeni kısıtlamalar kontrolleri sürdürmek, boşlukları kapatmak ve kuralların dayanıklı kalmalarını sağlamak için getirildi. Nvidia yaptığı açıklamada, işlerini etkileyen kısıtlamalar konusunda çok endişeli olmadığını söyledi. Nvidia sözcüsü Ken Brown, "Birçok farklı sektörde binlerce uygulamayı destekleyen ürünler sunmak için çalışırken yürürlükteki tüm düzenlemelere uyuyoruz" dedi. Nvidia, dünya çapındaki talep göz önüne alındığında yakın vadede olumsuz bir etki beklemiyor.

    Elbette yeni kurallar sadece Nvidia’yı etkilemeyecek. Aynı şekilde Intel ve AMD gibi yapay zeka donanımları üreten firmalar da bu kurallara uymak zorunda. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning ise düzenlediği basın toplantısında "ABD'nin Çin'e çip ihracatına getirdiği kısıtlamalar konusundaki tutumumuzu net bir şekilde ortaya koyduk" dedi. Çin açıkla ABD’nin ticaret ve teknoloji konularını siyasileştirerek bir silah haline getirdiğini ifade ediyor. Yarı İletken Endüstrisi Birliği ise güncellenen ihracat kontrollerinin ABD’nin yarı iletken endüstrisi üzerindeki etkisini değerlendirecek. Birlik, tek taraflı alınan sert önlemlerin nihayetinde ABD için de olumsuz etkiler doğuracağını yineledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 5 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    laptop bios şifresini unuttum amerika sahibinden hepsiburada telefon iade yatmadan önce viski içmek evli erkeklerde rüyalanma olur mu

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