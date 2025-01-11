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    BYD'nin performans canavarı Han L modeli ortaya çıktı

    BYD, yeni amiral gemisi Han L modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan bilgiler, otomobilin BYD'nin en güçlü modellerinden biri olacağına işaret ediyor.
    BYD'nin performans canavarı Han L modeli ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Çin'in elektrikli araç lideri BYD, yeni amiral gemisi Han L modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan bilgiler, otomobilin BYD'nin en güçlü modellerinden biri olacağına işaret ediyor.

    BYD'nin birkaç gün önce sosyal medyada duyurduğu Han L, yakında atışa sunulacak araçların yer aldığı Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) dosyasında yer aldı.

    BYD'nin performans canavarı Han L modeli ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    BYD Han L neler sunacak?

    Dosyada iki tamamen elektrikli ve iki şarj edilebilir hibrit olmak üzere dört versiyon yer alıyor. Tek ve çift motorlu konfigürasyonlarda satışa sunulacak olan Han L'nin tepe modeli, önde 230 kW (308 hp) ve arkada 580 kW (777 hp) gücünde motora sahip olacak. Böylece toplamda 810 kW (1.102 hp) güce ulaşacak. Arkada 580 kW güçteki motor özellikle ilgi çekici. Tek motor olarak bu kadar yüksek güçlü bir motor çok nadir görülüyor. Bu modelin 0'dan 100 km/s hıza sadece 2,7 saniyede ulaşacağı belirtiliyor. Karşılaştırmak gerekirse, Tesla Model S Plaid 0'dan 100 km'ye 2,1 saniyede ulaşabiliyor. Ancak Han L'nin Model S'ten çok daha ucuza satılması bekleniyor.

    BYD'nin performans canavarı Han L modeli ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    5.050 mm uzunluğa, 1.960 mm genişliğe, 1.505 mm yüksekliğe ve 2.970 mm dingil mesafesiyle BYD Han L, Model S ile benzer boyutlara sahip olacak. Ağırlığı ise 2.095 kg ile 2.466 kg arasında değişiyor. Aracın son hızının ise 270 km/s olduğu belirtiliyor.

    Bunun dışında, BYD'nin FinDreams bölümünün geliştirdiği lityum demir fosfat (LFP) temelli batarya paketini kullanacak. Batarya kapasiteleri ve menzil değerleriyle ilgili ise şu an için bir bilgi bulunmuyor.

    Hibrit versiyonlarında ise 1.5 L hacimli ve 115 kW maksimum güce sahip bir  içten yanmalı motor yer alacak. Hibrit versiyonlardan biri 200 kW'lık maksimum güce sahip tek bir motorla çalışırken, diğeri hem önde hem de arkada 200 kW'lık maksimum güce sahip çift motordan güç alacak. 

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