ByteDance, ABD'nin güvenlik suçlamalarına rağmen TikTok'u satmayacağını açıkladı

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TikTok uygulaması bu yılki internet sansasyonlarından biri ancak Çinli bir şirkete ait olduğu için hedef tahtası haline gelmiş durumda. Amerikan yetkililer uygulamayı potansiyel bir güvenlik tehdidi olarak görüyor.

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Hafta başında Bloomberg tarafından yayınlanan bir rapor, TikTok hakkındaki güvenlik endişelerinin ana şirket ByteDance'i uygulamanın satışı da dahil olmak üzere farklı seçeneklere yönelmek zorunda bıraktığını öne sürmüştü.

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2 milyar indirme sayısına yaklaştı

Ancak şirket tarafından çalışanlara gönderilen bir bildiride, TikTok'un satılacağına dair söylentilerin tamamen uydurmaca olduğu ve Amerikan yetkililerin ortaya attığı güvenlik endişelerine rağmen şirketin uygulamadan vazgeçme niyetinde olmadığı vurgulandı.

SensorTower tarafından sağlanan Kasım ayı verilerine göre TikTok, 2019 yılında 614 milyon kez indirildi. Popüler uygulama Apple App Store ve Google Play Store'da 1.5 milyar indirme sayısını geride bırakmış durumda.

https://www.reuters.com/article/bytedance-tiktok/bytedance-has-no-sale-plans-for-tiktok-media-report-untrue-internal-note-idUSB9N28F02Y