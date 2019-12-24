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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone XR, 2019'un en çok satan telefonu olmaya devam ediyor

    Apple'ın son yıllarda piyasaya sürdüğü en başarılı telefonlardan biri olan iPhone XR, 2019'un üçüncü çeyreğinde de en çok satan akıllı telefon oldu.
    44 dk. (Son Güncelleme: 37 dk.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPhone XR, 2019'un en çok satan telefonu olmaya devam ediyor
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    Counterpoint Research isimli araştırma şirketinin verilerine göre, 2019'un üçüncü çeyreğinde en çok satan akıllı telefon iPhone XR oldu.

    Yıl genelinde olduğu gibi üçüncü çeyrekte de yerini kaybetmeyen akıllı telefon %3'lük payla liderliğini korudu.

    iPhone XR, 2019'un en çok satan telefonu olmaya devam ediyor
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    Yılın en popüler telefonu

    iPhone XR, 2018'in dördüncü çeyreğinden bu yana tüm çeyreklerde dünyanın en çok satan akıllı telefonu oluyor. Yani cihaz 2019'un en popüler telefonu konumunda.

    Üçüncü çeyrekte en çok satan ikinci model Samsung Galaxy A10 oldu. Hemen arkasında ise Samsung Galaxy A50 bulunuyor.

    İşte 2019'un üçüncü çeyreğinde en çok satan telefonlar:

    1. iPhone XR – %3
    2. Samsung Galaxy A10 – %2.6
    3. Samsung Galaxy A50 – %1.9
    4. Oppo A9 – %1.6
    5. iPhone 11 – %1.6
    6. Oppo A5s – %1.5
    7. Samsung Galaxy A20 – %1.4
    8. Oppo A5 – %1.3
    9. Xiaomi Redmi 7A – %1.2
    10. Huawei P30 – %1.1


    https://www.counterpointresearch.com/iphone-xr-top-selling-model-globally-q3-2019 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 16 dk.
    Note10 ve Note10+ 3. ceyrekte cikti lakin listede yoklar... Sasirtmadi...
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    Sliskelion 24 dk.
    Şu bomboş cihazı almak nedir ya cidden ? Ya adam akıllı bir iPhone modeli al ya da hiç alma.
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    HatimİndirenSteveJOBS 3 dk. Sliskelion
    Bu bomboş yorumun sebebini açıklamak ister misin yiğidim?
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