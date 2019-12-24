iPhone XR, 2019'un en çok satan telefonu olmaya devam ediyor

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Counterpoint Research isimli araştırma şirketinin verilerine göre, 2019'un üçüncü çeyreğinde en çok satan akıllı telefon iPhone XR oldu.

Yıl genelinde olduğu gibi üçüncü çeyrekte de yerini kaybetmeyen akıllı telefon %3'lük payla liderliğini korudu.

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Yılın en popüler telefonu

iPhone XR, 2018'in dördüncü çeyreğinden bu yana tüm çeyreklerde dünyanın en çok satan akıllı telefonu oluyor. Yani cihaz 2019'un en popüler telefonu konumunda.

Üçüncü çeyrekte en çok satan ikinci model Samsung Galaxy A10 oldu. Hemen arkasında ise Samsung Galaxy A50 bulunuyor.

İşte 2019'un üçüncü çeyreğinde en çok satan telefonlar:

iPhone XR – %3 Samsung Galaxy A10 – %2.6 Samsung Galaxy A50 – %1.9 Oppo A9 – %1.6 iPhone 11 – %1.6 Oppo A5s – %1.5 Samsung Galaxy A20 – %1.4 Oppo A5 – %1.3 Xiaomi Redmi 7A – %1.2 Huawei P30 – %1.1

https://www.counterpointresearch.com/iphone-xr-top-selling-model-globally-q3-2019