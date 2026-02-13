Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, son dönemde yapay zeka sohbet botu Gemini’yi kopyalamaya yönelik yoğun faaliyetlerin gerçekleştirildiğini açıkladı. Google'ın Tehdit İstihbarat Grubu son yayınladığı raporda, saldırganların Gemini'nin mantıksal çıkarım süreçlerini ele geçirmek için tasarlanmış tek bir kampanyada 100.000'den fazla istem gönderdiğini belirtti.

Damıtma saldırılarıyla Gemini'nin düşünce süreci hedefleniyor

Google, bu tür girişimlerin “damıtma saldırıları” olarak adlandırıldığını söylüyor. Bu saldırılar, sohbet botuna art arda sorular sorarak iç işleyişini ortaya çıkarmayı hedefliyor. Google bu durumu “model çıkarımı” olarak tanımlıyor; yani taklit etmek isteyenler, sistemin arkasındaki mantık ve örüntüleri çözmeye çalışıyor. Bu bilgileri kullanarak kendi yapay zeka sistemlerini geliştirmeyi hedefliyorlar.

Şirket, bu girişimlerin arkasında çoğunlukla rekabet avantajı elde etmek isteyen özel şirketler veya araştırmacıların olduğunu değerlendiriyor. Google sözcüsü, saldırıların dünyanın farklı bölgelerinden geldiğini düşündüklerini ancak şüphelilere dair daha fazla bilgi paylaşmayacaklarını söyledi.

OpenAI, DeepSeek'i aynı saldırı yöntemini kullanmakla suçlamıştı

Google, distilasyon yöntemini fikri mülkiyet hırsızlığı olarak değerlendiriyor. Teknoloji şirketleri, büyük dil modellerini geliştirmek için milyarlarca dolar harcıyor ve bu modellerin iç yapısını son derece değerli ticari sırlar olarak görüyor. Büyük LLM’ler, bu tür saldırıları tespit edip engellemeye yönelik mekanizmalara sahip olsalar da, internete açık olmaları nedeniyle damıtma saldırılarına karşı doğal olarak savunmasız kalabiliyorlar. ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI da geçen yıl Çinli rakibi DeepSeek’i, kendi modellerini iyileştirmek için benzer damıtma saldırıları yapmakla suçlamıştı.

