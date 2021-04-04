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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cadillac ilk elektrikli otomobilinin yol testlerine başladı

    General Motors, Cadillac markası altında piyasaya süreceği ilk elektrikli otomobili yollarda test etmeye başladı. Ultium Drive elektrikli güç aktarma organı ile donatılan Lyriq, 500 km menzil sunacak.
    04 Nisan 2021, 19:30 (1 hf.)
    2,7b
    1
    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Cadillac ilk elektrikli otomobilinin yol testlerine başladı
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    Amerikan otomotiv devi General Motors, Cadillac markası altında piyasaya süreceği ilk elektrikli otomobili yollarda test etmeye başladı. Cadillac Lyriq olarak adlandırılan SUV modelinin prototipi, General Motors'un Michigan'daki deneme sahasında test ediliyor.

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    Lyriq, Cadillac'ın ilk tamamen elektrikli aracı olarak pazara giriş yapacak. Şirket konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

    "Prototipler hazır, inanılmaz mühendislik ekibimiz, ortaya olağanüstü bir SUV çıkarmak için Lyriq'in ince ayarlarını yapmak üzere sıkı çalışıyor. Cadillac'ın elektrikli geleceğinin temel taşını oluşturacak."

    Cadillac ilk elektrikli otomobilinin yol testlerine başladı
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    500 km menzil sunacak

    Cadillac Lyriq'in kalbinde Ultium Drive elektrikli güç aktarma organı bulunuyor. Güney Koreli LG Chem şirketi tarafından üretilen batarya paketi ile donatılacak araç tek şarjla 500 km'ye yakın menzil sunacak. Cadillac'ın ilk elektrikli otomobilinin 2022'de satışa çıkması bekleniyor.



    https://electrek.co/2021/04/02/cadillac-lyriq-prototype-begins-road-testing/
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