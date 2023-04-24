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    Çağatay Ulusoy'lu Netflix dizisi Terzi'nin fragmanı yayınlandı

    Netflix'in Çağatay Ulusoy ve Salih Bademci'li kadrosuyla dikkat çeken Terzi dizisinin fragmanı paylaşıldı. Terzi dizisi 2 Mayıs'ta yayınlanacak.                   
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    Çağatay Ulusoy'lu Netflix dizisi Terzi'nin fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Netflix’in gerçek bir hikayeden uyarladığı yeni dizisi Terzi’nin fragmanı paylaşıldı. Terzi dizisi 2 Mayıs’ta Netflix’te gösterime girecek.

    Terzi dizisi oyuncu  kadrosu

    Netflix’in Hakan Muhafız ve Kağıttan Hayatlar yapımlarında oynayan Çağatay Ulusoy ile yine Netflix dizisi Kulüp’te rol alan Salih Bademci başrolde görev alıyor. Bu ikiliye ek olarak oyuncu kadrosunda Şifanur Gül, Olgun Şimşek, Ece Sükan, Zeynep Tarhan,  Murat Kılıç, Celile Toyon, Engin Şenkan, Vedat Erincin ve Lila Gürmen rol alıyor. Terzi’nin yönetmenlik koltuğunda Cem Karcı otururken, senaryoyu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme alıyor.

    Terzi dizisinin konusu ne?

    Terzi, yeteneğini büyükbabasından miras alan genç ve başarılı terzi Peyami'nin hikâyesini anlatıyor. Dedesinin ölümünden sonra herkesten sır gibi sakladığı, akli dengesi yerinde olmayan babası Mustafa'nın bakımını üstlenmek zorunda kalan Peyami, en büyük sırrını İstanbul'daki hayatının tam merkezine yerleştirmeye mecbur kalır. İstismar edildiği bir ilişkiden canı pahasına kaçmakta olan Esvet, kendi sırlarıyla Peyami'nin ve Mustafa'nın hayatına girer.

    Terzi, geçmişin derinliklerine gizlenmiş sırları gün yüzüne çıkaracak; aşk, aile, dostluk gibi kavramları yeniden sorgulatacak bir hikayeyi izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Her bölümüyle yeni bir sır perdesini aralayan dizide, geçmişini hayatının en derinine gömen Peyami ve en yakın arkadaşı Dimitri’nin uzun yıllara dayanan dostluğu bir aşk ile sınanıyor. Peyami, sil baştan kurduğu yaşamında, dedesinin ölümünden sonra sır gibi sakladığı babası Mustafa’nın tüm sorumluluğuyla baş başa kalıyor ve ailesinin köklerine işlemiş sırların peşine düşüyor.

    Terzi dizisi ne zaman yayınlanacak?

    Terzi dizisi 2 Mayıs’ta tüm dünyayla aynı anda Netflix’te yayınlanacak. Yurt dışında The Tailor adıyla yayınlanacak.

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    Z
    zDest_ 2 gün önce

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    haykoatmaca 2 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 3 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 4 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 5 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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