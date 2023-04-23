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    Johnny Depp ve Amber Heard davası belgesel dizi oluyor: 10 milyardan fazla izlenmişti

    Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki iftira davası belgesel dizi oluyor. Duruşma görüntüleri YouTube'da 10 milyardan fazla izlenen hukuk mücadelesi tüm yönleriyle ekrana taşınacak.
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    Johnny Depp ve Amber Heard davası belgesel dizi oluyor Tam Boyutta Gör

    İngiliz TV kanalı Channel 4, Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki "yüksek profilli" hukuk mücadelesini konu alan bir belgesel dizi hazırlayacak. Depp V Heard isimli proje Depp'in kazandığı iftira davasının ilk "derinlemesine" incelemesi olarak nitelendiriliyor.

    Üç bölümden oluşacak dizinin yönetmen koltuğunda The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes ile BAFTA ödüllerinde aday gösterilen Emma Cooper oturacak. Yapımcılığını ise Sheldon Lazarus üstlenecek. Dizide mahkeme salonundan görüntüler, röportajlar ve davanın ayrıntılarını ortaya koyan ek kayıtlar gösterilecek.

    Johnny Depp ve Amber Heard davası belgesel dizi oluyor Tam Boyutta Gör

    Dava görüntüleri rekor sayıda izlenmişti

    Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki dava 2022 yılında başladı ve yaklaşık altı hafta sürdü. YouTube'da yayınlanan duruşma görüntüleri büyük ilgi görürken toplamda 10 milyardan fazla izlendi. 1 Haziran 2022'de jüri, Depp'in lehinde karar verdi ve Heard'ü iftiradan sorumlu buldu.

    Heard mahkemenin kararına itiraz edip kararın geri çekilmesi için başvuruda bulunsa da ünlü aktrist daha sonrasında itirazını geri çekti. Depp ve Heard arasındaki hukuk mücadelesi 2022'nin Aralık ayında uzlaşmaya varılarak sona erdi. Belgesel dizinin yayın tarihi konusunda henüz bir bilgi yok.

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    zDest_ 1 gün önce

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    haykoatmaca 1 gün önce

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    Faydalıİnsan 2 gün önce

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    emrahmt 3 gün önce

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    KiLLeR© 4 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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