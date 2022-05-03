Call of Duty, 1 yıl içinde 50 milyon oyuncu kaybetti

Yayıncılığını Activision'ın yaptığı, oyun dünyasının en popüler serilerinden birisi olan Call of Duty için işler kötü gidiyor.
50 Milyon Oyuncu Kaybı
Geçtiğimiz günlerde paylaşılan resmi rapora göre Call of Duty oyunları 2021 Mart'tan, 2022 Mart'a kadar 50 milyon oyuncu kaybetmiş durumda. Bu oyuncu kaybı dediğimiz gibi tüm oyunlardan kaybedilen oyuncu sayısı. Büyük bir ihtimalle en büyük kayıp mobil oyun, Vanguard ve Warzone'da. 2021 Mart'ta 150 milyon aylık aktif oyuncuya sahip olan Call of Duty'nin Mart 2022'deki aylık aktif oyuncu sayısı 100 milyona düşmüş duruda.
Pandeminin etkisinin de azalması ve neredeyse kalmamasıyla birlikte bu yıl oyun satışlarında ve oyuncu sayısında bir düşüş var. Call of Duty'deki ana düşüşün sebebi de büyük bir ihtimalle bu ancak son çıkan Vanguard'ın beklentileri hiç karşılamaması da sebeplerden birisi. Bu yıl sonunda çıkış yapacak olan Modern Warfare 2 ile birlikte sayı tekrar yükselecektir ancak asıl yükseliş büyük bir ihtimalle 2023 yılında olacak çünkü birkaç farklı oyun çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.