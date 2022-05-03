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Yayıncılığını Activision'ın yaptığı, oyun dünyasının en popüler serilerinden birisi olan Call of Duty için işler kötü gidiyor.

50 Milyon Oyuncu Kaybı

Geçtiğimiz günlerde paylaşılan resmi rapora göre Call of Duty oyunları 2021 Mart'tan, 2022 Mart'a kadar 50 milyon oyuncu kaybetmiş durumda. Bu oyuncu kaybı dediğimiz gibi tüm oyunlardan kaybedilen oyuncu sayısı. Büyük bir ihtimalle en büyük kayıp mobil oyun, Vanguard ve Warzone'da. 2021 Mart'ta 150 milyon aylık aktif oyuncuya sahip olan Call of Duty'nin Mart 2022'deki aylık aktif oyuncu sayısı 100 milyona düşmüş duruda.

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Pandeminin etkisinin de azalması ve neredeyse kalmamasıyla birlikte bu yıl oyun satışlarında ve oyuncu sayısında bir düşüş var. Call of Duty'deki ana düşüşün sebebi de büyük bir ihtimalle bu ancak son çıkan Vanguard'ın beklentileri hiç karşılamaması da sebeplerden birisi. Bu yıl sonunda çıkış yapacak olan Modern Warfare 2 ile birlikte sayı tekrar yükselecektir ancak asıl yükseliş büyük bir ihtimalle 2023 yılında olacak çünkü birkaç farklı oyun çıkması bekleniyor.

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Call of Duty, 1 yıl içinde 50 milyon oyuncu kaybetti