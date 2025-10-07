Giriş
    Crimson Desert için yeni oynanış videosu paylaşıldı

    Crimson Desert'tan 11 dakikalık yeni oynanış videosu geldi. Fragmanda devasa bir boss savaşı bulunuyor. İşte Türkçe dil desteği ile çıkacak oyundan yeni görüntüler...         

    Crimson Desert için yeni oynanış videosu paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Uzun süredir geliştirme sürecinde olan Crimson Desert için yeni bir oynanış videosu paylaşıldı. IGN'in "İlk Bakış" serisi kapsamında yayınlanan 11 dakikalık video, oyunculara oyun dünyasına dair en net bakışı sunuyor. Görüntüler, açık dünya aksiyon-macera yapısına sahip oyunda karşılaşılacak görevlerden birine ve etkileyici bir boss savaşına odaklanıyor.

    Crimson Desert için yeni oynanış videosu paylaşıldı

    Kaçıranlar için Pearl Abyss tarafından geliştirilen Crimson Desert, daha önce iki kez ertelenmişti. İlk büyük erteleme 2021'de süresiz olarak açıklanmış, ardından geçtiğimiz Ağustos ayında ikinci bir gecikme yaşanmıştı. Ancak geçtiğimiz hafta düzenlenen PlayStation State of Play etkinliğiyle birlikte bekleyiş sona erdi. Crimson Desert, 19 Mart 2026 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkış yapacak.

    Yeni oynanış videosu, grafiksel detayların yanı sıra dövüş mekaniklerinin akıcılığını da sergiliyor. Özellikle büyük ölçekli düşman karşılaşmaları ve çevresel etkileşimlerin göz alıcı durduğunu söyleyelim. 2019'da duyurulan ve yedi yıla yaklaşan geliştirme süreciyle Crimson Desert, uzun bir bekleyişin ardından Türkçe dil desteğiyle birlikte çıkış yapacak. 

