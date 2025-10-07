Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Uzun süredir geliştirme sürecinde olan Crimson Desert için yeni bir oynanış videosu paylaşıldı. IGN'in "İlk Bakış" serisi kapsamında yayınlanan 11 dakikalık video, oyunculara oyun dünyasına dair en net bakışı sunuyor. Görüntüler, açık dünya aksiyon-macera yapısına sahip oyunda karşılaşılacak görevlerden birine ve etkileyici bir boss savaşına odaklanıyor.

Crimson Desert için yeni oynanış videosu paylaşıldı

Kaçıranlar için Pearl Abyss tarafından geliştirilen Crimson Desert, daha önce iki kez ertelenmişti. İlk büyük erteleme 2021'de süresiz olarak açıklanmış, ardından geçtiğimiz Ağustos ayında ikinci bir gecikme yaşanmıştı. Ancak geçtiğimiz hafta düzenlenen PlayStation State of Play etkinliğiyle birlikte bekleyiş sona erdi. Crimson Desert, 19 Mart 2026 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkış yapacak.

Yeni oynanış videosu, grafiksel detayların yanı sıra dövüş mekaniklerinin akıcılığını da sergiliyor. Özellikle büyük ölçekli düşman karşılaşmaları ve çevresel etkileşimlerin göz alıcı durduğunu söyleyelim. 2019'da duyurulan ve yedi yıla yaklaşan geliştirme süreciyle Crimson Desert, uzun bir bekleyişin ardından Türkçe dil desteğiyle birlikte çıkış yapacak.

