Crimson Desert için yeni oynanış videosu paylaşıldı
Kaçıranlar için Pearl Abyss tarafından geliştirilen Crimson Desert, daha önce iki kez ertelenmişti. İlk büyük erteleme 2021'de süresiz olarak açıklanmış, ardından geçtiğimiz Ağustos ayında ikinci bir gecikme yaşanmıştı. Ancak geçtiğimiz hafta düzenlenen PlayStation State of Play etkinliğiyle birlikte bekleyiş sona erdi. Crimson Desert, 19 Mart 2026 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkış yapacak.
Yeni oynanış videosu, grafiksel detayların yanı sıra dövüş mekaniklerinin akıcılığını da sergiliyor. Özellikle büyük ölçekli düşman karşılaşmaları ve çevresel etkileşimlerin göz alıcı durduğunu söyleyelim. 2019'da duyurulan ve yedi yıla yaklaşan geliştirme süreciyle Crimson Desert, uzun bir bekleyişin ardından Türkçe dil desteğiyle birlikte çıkış yapacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster