EA Sports FC 26 rekora koşuyor: İki haftada 10 milyon

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce piyasaya çıkan EA Sports FC 26, olumsuz yorumlara rağmen satış tarafında güçlü başlangıç yaptı. Alinea Analytics'in raporuna göre oyun, PC, PS5 ve Xbox Series X/S platformlarında iki haftadan kısa sürede 10 milyon kopya satmayı başardı.

EA Sports FC 26 rekora koşuyor

Paylaşılan verilere göre, toplam satışların %60’ı PlayStation kullanıcılarından gelirken, geri kalan pay Xbox ve PC oyuncularına ait. Özellikle serinin konsol tarafındaki güçlü performansı, EA Sports'un pazar stratejisinin hâlâ etkili olduğunu kanıtlıyor. Rapor, eylül ayının spor oyunları açısından oldukça yoğun geçtiğini de gösteriyor.

NBA 2K26, aynı dönemde 6 milyon kopya satarak ikinci sırada yer aldı. Onu Borderlands 4 ve uzun süredir beklenen Hollow Knight: Silksong izledi. PlayStation platformunda ise ilk on listesinin son sıralarında Silent Hill f ve Dying Light: The Beast bulunuyor.

Eleştirilerin merkezinde yer alan PC optimizasyon sorunlarına rağmen EA Sports FC 26'nın bu kadar yüksek satış rakamına ulaşması dikkat çekici. Steam'deki düşük kullanıcı puanları, kısa vadede serinin imajına zarar verse de genel satış grafiği bunun tersini gösteriyor. Ancak EA'in önünde hâlâ önemli bir sınav var. PC'deki teknik sorunlar ve dengesiz çevrimiçi performans giderilmezse bu ilgi uzun ömürlü olmayabilir.

