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    Call of Duty Black Ops 6 fragmanı ortaya çıktı: İşte video

    Bir sonraki Call of Duty oyunu olacağı söylenen Call of Duty: Black Ops 6'ya yönelik yepyeni bilgiler ortaya çıktı. İşte oyunun tanıtım görseli de dahil olmak üzere tüm detaylar!
    Call of Duty Black Ops 6 fragmanı ortaya çıktı! İşte video Tam Boyutta Gör
    Activision'un bir sonraki Call of Duty oyunu için meraklı bekleyiş sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz saatlerde Call of Duty Black Ops 6'ya ait kapak görseli ve interaktif bir video serisi ortaya çıktı. Fragman, hayranların fark edeceği sürpriz detaylar içeriyor. 

    Call of Duty Black Ops 6 fragmanı ortaya çıktı

    Bildiğiniz gibi Activision'ın bir sonraki Call of Duty oyunu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hatta bir süredir serinin Game Pass’e sunulacağı haberleri gündemdeydi. Geçtiğimiz saatlerde ise Call of Duty: Black Ops 6'ya işaret eden yeni bir web sitesi ortaya çıktı. ''thetruthlies.com'' isimli bu web sitesinde eski tip bir televizyon ve oyunun hikayesi hakkında bazı ipuçları bulunuyor.

    Aşağıda da görebileceğiniz gibi paylaşılan ilk videoda, gece saatlerinde federal bir bölgeden geçildiği ve Rushmore Dağı'nda ''The Truth Lies'' (Gerçek Yalan Söylüyor) ifadesinin bırakıldığı göze çarpıyor. Dördüncü bir pankartta ise yakın zamanda Call of Duty'nin tanıtımında ortaya çıkan kurt sembolünü görüyoruz.

    Oyunun tanıtım görseli de sızdı

    Call of Duty Black Ops 6 fragmanı ortaya çıktı! İşte video Tam Boyutta Gör
    Üstelik detaylar bununla da sınırlı değil. Fragmanın ortaya çıkmasının ardından Call of Duty 2024'e işaret eden bir kapak görseli de paylaşıldı. Görüntü, kasıtlı olarak bulanıklaştırılmış olsa da, yine de bir şeyler çıkarabiliyoruz. Hatta turuncu ve gri renk şeması, oyunun Black Ops serisine ait olacağını doğruluyor.

    Black Ops 6'ya ilişkin ek detaylar hâlâ gizemini koruyor. Ancak Xbox Games Showcase etkinliği 9 Haziran'da gerçekleşecek. Bu nedenle takvimlerinizi işaretlemeyi unutmayın. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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