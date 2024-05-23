Call of Duty Black Ops 6 fragmanı ortaya çıktı: İşte video

Call of Duty Black Ops 6 fragmanı ortaya çıktı
Bildiğiniz gibi Activision'ın bir sonraki Call of Duty oyunu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hatta bir süredir serinin Game Pass’e sunulacağı haberleri gündemdeydi. Geçtiğimiz saatlerde ise Call of Duty: Black Ops 6'ya işaret eden yeni bir web sitesi ortaya çıktı. ''thetruthlies.com'' isimli bu web sitesinde eski tip bir televizyon ve oyunun hikayesi hakkında bazı ipuçları bulunuyor.
Aşağıda da görebileceğiniz gibi paylaşılan ilk videoda, gece saatlerinde federal bir bölgeden geçildiği ve Rushmore Dağı'nda ''The Truth Lies'' (Gerçek Yalan Söylüyor) ifadesinin bırakıldığı göze çarpıyor. Dördüncü bir pankartta ise yakın zamanda Call of Duty'nin tanıtımında ortaya çıkan kurt sembolünü görüyoruz.
Oyunun tanıtım görseli de sızdı
Black Ops 6'ya ilişkin ek detaylar hâlâ gizemini koruyor. Ancak Xbox Games Showcase etkinliği 9 Haziran'da gerçekleşecek. Bu nedenle takvimlerinizi işaretlemeyi unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.