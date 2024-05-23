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Tam Boyutta Gör Activision'un bir sonraki Call of Duty oyunu için meraklı bekleyiş sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz saatlerde Call of Duty Black Ops 6'ya ait kapak görseli ve interaktif bir video serisi ortaya çıktı. Fragman, hayranların fark edeceği sürpriz detaylar içeriyor.

Call of Duty Black Ops 6 fragmanı ortaya çıktı

Bildiğiniz gibi Activision'ın bir sonraki Call of Duty oyunu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hatta bir süredir serinin Game Pass’e sunulacağı haberleri gündemdeydi. Geçtiğimiz saatlerde ise Call of Duty: Black Ops 6'ya işaret eden yeni bir web sitesi ortaya çıktı. ''thetruthlies.com'' isimli bu web sitesinde eski tip bir televizyon ve oyunun hikayesi hakkında bazı ipuçları bulunuyor.

Aşağıda da görebileceğiniz gibi paylaşılan ilk videoda, gece saatlerinde federal bir bölgeden geçildiği ve Rushmore Dağı'nda ''The Truth Lies'' (Gerçek Yalan Söylüyor) ifadesinin bırakıldığı göze çarpıyor. Dördüncü bir pankartta ise yakın zamanda Call of Duty'nin tanıtımında ortaya çıkan kurt sembolünü görüyoruz.

Oyunun tanıtım görseli de sızdı

Tam Boyutta Gör Üstelik detaylar bununla da sınırlı değil. Fragmanın ortaya çıkmasının ardından Call of Duty 2024'e işaret eden bir kapak görseli de paylaşıldı. Görüntü, kasıtlı olarak bulanıklaştırılmış olsa da, yine de bir şeyler çıkarabiliyoruz. Hatta turuncu ve gri renk şeması, oyunun Black Ops serisine ait olacağını doğruluyor.

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Black Ops 6'ya ilişkin ek detaylar hâlâ gizemini koruyor. Ancak Xbox Games Showcase etkinliği 9 Haziran'da gerçekleşecek. Bu nedenle takvimlerinizi işaretlemeyi unutmayın.

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Call of Duty Black Ops 6 fragmanı ortaya çıktı! İşte video