Yeni Call of Duty remasterları yolda: World at War geri dönüyor

Call of Duty serisi, neredeyse 20 yılı aşkın bir süredir oyun dünyasında ses getiriyor. Modern Warfare, Modern Warfare 2 ve Black Ops 2 gibi oyunlarla ciddi anlamda gözde olmuş seri, son yıllarda popülerliğinde farklı adımlar attı. Bu kadar uzun zamandır varlığını sürdürmesine rağmen, Call of Duty serisi yalnızca 2 adet yenilenmiş(remastered) versiyona kavuştu. Ancak gelen bilgilere göre bu değişecek.

Call of Duty 2 ve Call of Duty: World at War geri dönüyor

Activision, bugüne kadar yalnızca Modern Warfare Remastered ve Modern Warfare 2: Campaign Remastered ile karşımıza çıktı. Birçok hayran Modern Warfare 3’ün de yenilenmiş versiyonunu görmek istiyordu ancak Activision, böyle bir projenin olmadığını açıklamıştı. Ancak Activision, remaster projelerine devam ediyor. Call of Duty sızıntıları ile bilinen @RalphsValve, Activision’ın birden fazla Call of Duty remasterı üzerinde çalıştığını ifade etti. Activision, yenilemek için ise Call of Duty 1, Call of Duty 2 ve Call of Duty: World at War’ı düşünüyor.

Call of Duty’nin 2022 sonunda çıkaracağı Modern Warfare II’den sonra 2023 yılında bir Call of Duty gelmeyeceği söyleniyor. Activision ise Call of Duty’ler arası boşluğu doldurmak için böyle bir strateji düşünüyor.

Call of Duty Modern Warfare Remastered Nintendo Switch’e gelebilir

RalphsValve, yenilenmiş Call of Duty’ler hakkında konuşmaların Activision’da sürdüğünü ve seçeneklerden birinin ise Modern Warfare Remastered’ın geriye uyumluluk ile yeniden canlandırılması olduğunu belirtti. Activision, böyle bir durumda Modern Warfare Remastered’ı Nintendo Switch’e getirmeyi de planlıyor. Nintendo platformu, Call of Duty Ghosts’tan beri bir Call of Duty oyunu ile buluşmadı. Bakalım Modern Warfare 2022 sonrası Call of Duty nasıl bir şekil alacak.

