Call of Duty: Mobile’da 2023’in ilk sezonu Uyanış ile geliyor

Tam Boyutta Gör Call of Duty®: Mobile'ın 2023 yılı ilk sezonu olan “Uyanış” ile oyuncular Yeni Yılı gösterişli bir şekilde kutluyor. Yılın ilk sezonunda, oyuna kazanma taktiklerinizi yenileyebileceğiniz ve yeni ödüller kazanabileceğiniz çoklu oyuncu ve Battle Royale alanları ekleniyor.

18 Ocak Çarşamba günü başlayacak yeni sezonla birlikte oyuncular, Tavşan Yılı temalı Nuketown haritasına geri dönüp Büyük Tipi ve Yaşayan Ölülerin Süper Saldırısı gibi yeni ve güncellenmiş çoklu oyuncu modlarını oynayabilecek ve Ay Yeni Yılı güncellemelerine katılabilecek.

Call of Duty: Mobile 1. Sezonu Uyanış’ta oyuncular, 50 kademelik yeni savaş bileti, ödüllerinin yanı sıra Cassius – Kader Şampiyonu ve Rampage – Zehirli, yeni Dingo – Hepsini Fethet silahı, yeni silah tasarımları, profil kartları, tılsımlar, oyun içi puanlar (CP) ve sezon boyunca eklenecek çok daha fazla içeriği kazanma fırsatı yakalayacak.

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Android ve iOS üzerinden indirilebilir olacak yeni sezonla beraber gelen tüm yeni içerikler ve güncellemeler şu şekilde;

Güncellenmiş Harita – Nuketown – Tavşan Yılı – Oyuncuların en sevdiği Nuketown, Ay Yeni Yılı temasıyla geri dönüyor. Oyuncuların yıllardır tanıdığı ve sevdiği muhteşem harita yepyeni bir görünümle geri geliyor.

– Oyuncuların en sevdiği Nuketown, Ay Yeni Yılı temasıyla geri dönüyor. Oyuncuların yıllardır tanıdığı ve sevdiği muhteşem harita yepyeni bir görünümle geri geliyor. Yeni İzole BR Konumları - İzole Battle Royale haritasında iki yeni konum eklendi. Ekoloji Laboratuvarında oyuncuların etkileşime geçebileceği bilgisayarlarla donatılmış seralar ve T-3 Rafineri tesisinde ise oyuncuların içine atlayıp binanın dışına uçmasını sağlayan iki "arıtma tüpü" yer alıyor.

- İzole Battle Royale haritasında iki yeni konum eklendi. Ekoloji Laboratuvarında oyuncuların etkileşime geçebileceği bilgisayarlarla donatılmış seralar ve T-3 Rafineri tesisinde ise oyuncuların içine atlayıp binanın dışına uçmasını sağlayan iki "arıtma tüpü" yer alıyor. Yeni ve Güncellenmiş Çok Oyunculu Modları – Oyuncuların verdiği hasar arttıkça kafalarının büyüdüğü komik bir oyun modu olan Büyük Tipi, sezonun Ay Yeni Yılı temasını yansıtan güncellenmiş bir modla geri dönen Yaşayan Ölülerin Süper Saldırısı oyuncuların beğenisine sunuluyor.

– Oyuncuların verdiği hasar arttıkça kafalarının büyüdüğü komik bir oyun modu olan Büyük Tipi, sezonun Ay Yeni Yılı temasını yansıtan güncellenmiş bir modla geri dönen Yaşayan Ölülerin Süper Saldırısı oyuncuların beğenisine sunuluyor. Ay Yeni Yılı Güncellemeleri - Yeni BR konumlarında içinde para olan kırmızı zarflar oyuna geri dönerken, izole haritada rastgele ortaya çıkan küçük R.A.B.T robotu, hızlıca hasar vermeyi başaran oyunculara ganimet toplama fırsatı sunuyor. Çeşitli ilgi çekici yerlerin çevresinde ganimet balonları da bulabilecek olan oyuncular, bu balonları vurup ganimetleri toplarken başarılarını muhteşem bir havai fişek gösterisiyle taçlandırabilecek.

Oyunun yeni sezonu boyunca özel sezonluk mücadeleler, şanslı çekilişler, oyun içi mağaza güncellemeleri, yeni güncellemeler ve geliştirmeler de oyuncuların beğenisine sunulacak. 14 Aralık’ta yayınlanacak olan Call of Duty: Mobile’ın 11. Sezonu “Son Sınır” hakkında ayrıntılı bilgi için resmî web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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Call of Duty: Mobile’da 2023’in ilk sezonu Uyanış ile geliyor