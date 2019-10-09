Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Call of Duty: Mobile ilk haftasında 100 milyon kez indirilerek rekor kırdı

    Oyun dünyasının fenomenlerinden Call of Duty'nin mobil platforma gelmesi, rekorları da beraberinde getirdi. Yapılan açıkalamalara göre Call of Duty: Mobile ilk haftasında tüm rekorları geride bıraktı.
    2 gün
    2,1b
    3
    13
    Mobil Oyunlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Call of Duty'nin gelmiş geçmiş en iyi video oyunları arasında olduğu düşünülünce, bu savaş oyununun mobil platformda rekor kırmasını sürpriz olarak nitelendirmek mümkün değil. Sadece ilk birkaç günde 2 milyon dolar gelir sağlayan Call of Duty: Mobile, indirme rakamlarında da rekorları alt üst etti.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft, Outlook uygulamasını Galaxy Watch modellerine getirdi"

    Rakiplerine dört kat fark attı

    Mobil uygulamalar konusunda istatistikler sağlayan Sensor Tower'ın verilerine göre, Call of Duty: Mobile piyasaya sürüldüğü ilk hafta sonunda 100 milyon kez indirildi. Bu sayı, geçtiğimiz hafta 20 milyon olan indirme rakamının yüzde 500 artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Sensor Tower'ın raporunda, Call of Duty: Mobile oyununun, Fortnite ve PUBG gibi rakiplerinden dört kat daha başarılı olduğunu gösteriyor. Zira bu iki oyun da ilk haftalarında sırasıyla 22.5 ve 28 milyon kez indirilmişlerdi.

    Call of Duty: Mobile ilk haftasında 100 milyon kez indirilerek rekor kırdı
    Tam Boyutta Gör

    Call of Duty'nin mobil platforma bu derece başarılı bir şekilde giriş yapmasının nedeni ise, oyunun uzun bir süredir diğer platformlardaki başarısı ve markalaşması olduğunu da göz ardı etmemek gerek. Bu da oyunun lansmanından sadece  bir hafta geçmesine rağmen böyle bir rekoru getirmiş durumda. Oyunun bu ivmeyi daha ne kadar bir süre koruyabileceğini ise zamanla göreceğiz.



    https://sensortower.com/blog/call-of-duty-mobile-first-week Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    No Way Out 2 gün en beğenilen
    Konsolda bile FPS oyunu oynamak kanserken, insanlar dokunmatik ekranda FPS oynamaktan ne zevk alıyor gerçekten anlayamıyorum. Ayrıca telden oynayanlar pc ile eşleşmeyecek dendi ama eşleşiyor ona göre telden oynayın.
    Konsolda bile FPS oyunu oynamak kanserken, insanlar dokunmatik ekranda FPS oynamaktan ne zevk alıyor gerçekten anlayamıyorum. Ayrıca telden oynayanlar pc ile e...
    Devamını Gör
    3 Yanıt Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Kulak Misafiri 1 gün
    Youtuberlar da sponsorluk alabilmek için video yüklemişler. Youtube’a girdin mi her yer COD: Mobile videosu.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    joven 1 gün
    Beleş olunca hali ile rekor geliyor ücretli olsaydı
    bu satış rakamına ulaşırmıydı hiç mümkün değil.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Galatas4ray 2 gün
    Daha çok indirilmesinin bir nedenide optimizasyon iyi her telefonda oynanıyor nereseyse.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Mr. Jingles 2 gün
    PUBG mefta olmuştur artık. CoD hepsini silip süpürecek.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    babgozd 1 gün yeni yorumcu Mr. Jingles
    İkisini de Tencent yapıyor zaten para aynı kişilerin cebine girecek. Ayrıca Tencent, Activision Blizzard'ın yüzde 5 hissesine de sahip.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    No Way Out 2 gün en beğenilen
    Konsolda bile FPS oyunu oynamak kanserken, insanlar dokunmatik ekranda FPS oynamaktan ne zevk alıyor gerçekten anlayamıyorum. Ayrıca telden oynayanlar pc ile eşleşmeyecek dendi ama eşleşiyor ona göre telden oynayın.
    3 Yanıt Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    insanikamil 2 gün No Way Out
    sen kralsın hislerime tercüman oldun
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    bahoho 1 gün No Way Out
    Evde değilken oynanıyor hocam ne yapalım zaman mı geçirmeyelim yoksa kötü olduğu ortada zaten
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    agent1453 1 gün No Way Out
    En iyisi pc,ps4 oyunları da çıksa tartışmasız,kol da bağla,daha ne olsun,5+1 var harika birşey,sinema salonu gibi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    strathmorea 2 gün
    Pubg oynayıp telefonu kaldıran neredeyse herkes deneyimlemek için indirdi doğal olarak. Bu sayı yarı yarıya değil baya baya düşecek. Emulatörden oynayanlar emulatör ile karşılaşır diye düşünmeyin çünkü pubg de de öyleydi şimdi çorba şeklinde kim neyle oynuyor belli değil. Oyuncu sayısını elinde tutmak için bunu değiştirmezler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    napolyon94 2 gün
    Yakinda yari yariya duser, emulator de klavye fare oynayanlar, dokunmatik ekranda oynayan ben gibilerin canina okuyor.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    YuRYTR 2 gün napolyon94
    Klavye mouse kullananlar kendi içlerinde eşleşcek diye haber yapılmıştır daha önce umarım öyledir :)
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    bluemoon +141 Morphinz +111 Akasha_Ether +90 White Water +90 StaatSanWalt +68 Ölüyen Yürüler +66 SC0RPI0N +64 mpolat35 +61 alemburda34 +61 TherafluForte +60
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    3 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    2108 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    call of duty, call of duty mobile ve
    5 etiket daha rekor sensor tower Mobil Oyunlar Mobil Teknolojiler Uğur Seven
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili76b
    YouTube Kanalı247b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Xbox Games Pass PC kullanıcılarını bu ay çok güzel oyunlar bekliyor 1 gün Red Dead Redemption 2’nin sistem gereksinimleri ve PC fiyatı açıklandı 1 gün Arctis 7 sürücülü Arctis 1? Nasıl?? "Steelseries Arctis 1 Wireless incelemesi" 1 gün Xiaomi Redmi 8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün MIT, enjekte edilen ilaçların, oral yolla alınmasını sağlayan kapsül geliştirdi 1 gün Apple Mac Catalyst projesi iyi başlamadı 1 gün Kanser hastaları için ''İlaç Değerlendirme'' programı başlatıldı 1 gün Youtube, 2020 ABD başkanlık seçimleri ile ilgili politik reklamları yayınlayacağını açıkladı 1 gün Elektrikli Volvo XC40, Android tabanlı multimedya sistemiyle gelecek 1 gün Chandrayaan-2, Ay’ın bugüne kadarki en net yüzey fotoğraflarını çekti 2 gün John Wick evreninde geçen yeni film duyuruldu: Ballerina 2 gün Televizyon izleme süresi hızlıca düşüyor 2 gün Tekerlekli sandalye kullanıcıları için araç paylaşım platformu: WheeM-i 2 gün 2020 BMW M8 Gran Coupe tanıtıldı: 600 beygirlik dört kapılı coupe 2 gün Samsung Galaxy Fold iFixit skoru: 10 üzerinden 2 2 gün 2019 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları belli oldu 2 gün Facebook Portal cihazları ofis paylaşımlarında da kullanılacak 2 gün İlk 7nm grafik yongalı oyuncu bilgisayarı MSI Alpha 15 oldu 2 gün Windows 10 önizleme sürümüne, Android telefonlar için arama özelliği geldi 2 gün Twitter, kullanıcıların telefon numarasını "yanlışlıkla" reklamverenlerle paylaştığını açıkladı 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Call of Duty: Mobile ilk haftasında 100 milyon kez indirilerek rekor kırdı Sonraki Essential yeni ‘kumanda tasarımlı’ cep telefonuyla Project GEM'i tanıttı 2 gün Intel ve AMD ortaklığı sona erdi 2 gün iPhone 11 ve Apple Watch Series 5’in Türkiye fiyatı açıklandı 2 gün Biyobaskı yöntemiyle uzayda biftek basıldı 2 gün Realme X2 Pro'nun ilk resmi basın görseli yayınlandı 2 gün iCloud klasör paylaşımı gelecek yıla kaldı 2 gün Xiaomi Redmi Note 8 ülkemizde satışa çıkıyor | Mobilite 2 gün Bu kez Enchanted Worlds ücretsiz 2 gün Twitch uygulaması sonunda Apple TV’ye geldi 2 gün Boeing'ten uzay turizmi şirketi Virgin Galactic'e büyük yatırım 2 gün Bosch'un yeni teknolojisi elektrikli araçların menzilini artıracak 2 gün Apple farklı servisleri tek bir pakette toplayabilir 3 gün Intel yeni PC konsepti The Element’i sunar 3 gün Google'dan akıllı telefon üreticilerine Android 10 zorunluluğu 3 gün Sesten 6 kat daha hızlı elektromanyetik top: ŞAHİ-209 3 gün Call of Duty Mobile nasıl olmuş, PC'deki keyfi veriyor mu? 3 gün PlayStation 5 çıkış tarihi resmen açıklandı 3 gün Fallout Legacy paketi 25 Ekim'de çıkıyor 3 gün Elektrikli Opel Corsa'nın üretim bandına çıkacağı tarih belli oldu 3 gün Asus ROG oyuncular için yeni bir SSD kutusu duyurdu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    DH sayesinde evlendik! (8 Ekim tanışma günümüz)
    DH Forum
    Araplara Karşı Duyulan Anlamsız Nefret
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim