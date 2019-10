Call of Duty: Mobile ilk haftasında 100 milyon kez indirilerek rekor kırdı

Call of Duty'nin gelmiş geçmiş en iyi video oyunları arasında olduğu düşünülünce, bu savaş oyununun mobil platformda rekor kırmasını sürpriz olarak nitelendirmek mümkün değil. Sadece ilk birkaç günde 2 milyon dolar gelir sağlayan Call of Duty: Mobile, indirme rakamlarında da rekorları alt üst etti.

Rakiplerine dört kat fark attı

Mobil uygulamalar konusunda istatistikler sağlayan Sensor Tower'ın verilerine göre, Call of Duty: Mobile piyasaya sürüldüğü ilk hafta sonunda 100 milyon kez indirildi. Bu sayı, geçtiğimiz hafta 20 milyon olan indirme rakamının yüzde 500 artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Sensor Tower'ın raporunda, Call of Duty: Mobile oyununun, Fortnite ve PUBG gibi rakiplerinden dört kat daha başarılı olduğunu gösteriyor. Zira bu iki oyun da ilk haftalarında sırasıyla 22.5 ve 28 milyon kez indirilmişlerdi.

Call of Duty'nin mobil platforma bu derece başarılı bir şekilde giriş yapmasının nedeni ise, oyunun uzun bir süredir diğer platformlardaki başarısı ve markalaşması olduğunu da göz ardı etmemek gerek. Bu da oyunun lansmanından sadece bir hafta geçmesine rağmen böyle bir rekoru getirmiş durumda. Oyunun bu ivmeyi daha ne kadar bir süre koruyabileceğini ise zamanla göreceğiz.

https://sensortower.com/blog/call-of-duty-mobile-first-week