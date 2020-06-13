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    Call of Duty: Mobile’ın 7. sezonu başlıyor

    Call of Duty Mobile oyununun yedinci sezonu Radyoaktif Ajan bugünden itibaren radyoaktif temalı içerikler ile oyunculara yeni bir tecrübe yaşatmaya hazırlanıyor.
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    Mobil Oyunlar
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    Haber Editörü
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    Call of Duty: Mobile’ın 7. sezonu başlıyor
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    Activision’un mobil tarafta Fortnite ve PUBG’ye rakip olduğu Call of Duty Mobile oyununda ertelenen yedinci sezon nihayet başlıyor. Bugünden itibaren oyuncular yeni sezonun tecrübesini yaşayabilecekler.

    Call of Duty Mobile 7. sezonu neler sunuyor?

    Radyoaktif Ajan ismini alan Call of Duty: Mobile’ın 7. sezonu radyoaktif temalı içerikler ile oyunu farklı bir havaya bürüyor. Yedinci sezonla birlikte gelen güncelleme, Battle Royale haritasını yaklaşık %50 oranında genişletiyor ve harita içine 7 adet yeni bölge ekliyor.

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    Güncelleme ile ayrıca Tunusya ve Gulag haritası, yeni klasik Gunfight Modu ve Yaşayan Ölüler’in Saldırısı modu, Butcher adlı yeni bölüm sonu canavarı, yeni sezon Savaş Bileti, Radiated Sector etkinliği, Ghost, Hazmat, Kreuger ve Alchemist oyuna ekleniyor.

    Bunun dışında Call of Duty: Mobile World Championship 2020 Turnuvası Stage 1 için ikinci şans ve Stage 2 için kayıt dönemi bu ay başlıyor. Radyoaktif Ajan ve savaş bileti güncellemesi Android ve iOS cihazlar üzerinden indirilebilir.

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