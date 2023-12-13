Call of Duty Modern Warfare III, "multiplayer modları" kısa süreliğine ücretsiz

Tam Boyutta Gör Call of Duty: Modern Warfare III, 14 Aralık - 18 Aralık tarihleri arasında PC ve konsol oyuncularına ücretsiz açılacak. Ücretsiz erişim, oyunu henüz satın almamış olanlar için CoD Modern Warfare 3’ün tüm 1. Sezon içeriğiyle birlikte savaş alanlarını keşfetmek adına güzel bir fırsat.

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Ücretsiz erişim 18 Aralık'a kadar

Modern Warfare III Season 1, yeni oyun modları, haritalar, gelecek etkinlikler, yeni Zombi görevi, oynanışa dair güncellemeler ve fazlasını içeriyor. Oyuncular, 18 Aralık’a kadar oyunun çok oyunculu dünyasına sınırsız erişimin keyfini çıkarabilecek. Sezon 1’de tanıtılan çeşitli harita ve modları deneyimlemek isteyen oyuncuların ilgisini çekecek bir teklif.

Oyuncuların ücretsiz erişim sırasında deneyebilecekleri çeşitli şeyler arasında; Kaliforniya'nın Oakland Limanı'nda geçen yeni kompakt ve hızlı tempolu Meat haritası da yer alıyor. Burada oyuncular, maçın başından itibaren yoğun çatışmalara girecek. Ek olarak, Exclusion Zone denilen bölgede geçen bir co-op oyun modu olan Deadbolt Operasyonu ile birlikte zombilerle çevrili Urzikstan haritasını beraberinde getiriyor. Ayrıca Terminal, Rust ve Highrise gibi çeşitli haritaların yanı sıra Team Deathmatch, Hardpoint ve Domination gibi çeşitli oyun modları açık olacak.

Call of Duty Modern Warfare III ücretsiz erişim içeriği

6’ya 6 Temel Haritalar: Terminal, Rust, Highrise, Shipment, Afghan, Meat

Ground War Haritaları: Popov Power, Orlov Military Base, Levin Resort

Temel Modlar: Team Deathmatch, Hardpoint, Domination, Kill Confirmed, Ground War, War

Playlist: Rustment 24/7 (Shipment ve Rush), Savaş Modu, 6v6 Moshpit (Highrise, Meat, Afgan ve Terminal), Ground War, Modern Warfare Zombies

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Call of Duty: Modern Warfare 3, kısa süreliğine ücretsiz!