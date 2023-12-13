Call of Duty Modern Warfare III, "multiplayer modları" kısa süreliğine ücretsiz

Ücretsiz erişim 18 Aralık'a kadar
Modern Warfare III Season 1, yeni oyun modları, haritalar, gelecek etkinlikler, yeni Zombi görevi, oynanışa dair güncellemeler ve fazlasını içeriyor. Oyuncular, 18 Aralık’a kadar oyunun çok oyunculu dünyasına sınırsız erişimin keyfini çıkarabilecek. Sezon 1’de tanıtılan çeşitli harita ve modları deneyimlemek isteyen oyuncuların ilgisini çekecek bir teklif.
Oyuncuların ücretsiz erişim sırasında deneyebilecekleri çeşitli şeyler arasında; Kaliforniya'nın Oakland Limanı'nda geçen yeni kompakt ve hızlı tempolu Meat haritası da yer alıyor. Burada oyuncular, maçın başından itibaren yoğun çatışmalara girecek. Ek olarak, Exclusion Zone denilen bölgede geçen bir co-op oyun modu olan Deadbolt Operasyonu ile birlikte zombilerle çevrili Urzikstan haritasını beraberinde getiriyor. Ayrıca Terminal, Rust ve Highrise gibi çeşitli haritaların yanı sıra Team Deathmatch, Hardpoint ve Domination gibi çeşitli oyun modları açık olacak.
Call of Duty Modern Warfare III ücretsiz erişim içeriği
- 6’ya 6 Temel Haritalar: Terminal, Rust, Highrise, Shipment, Afghan, Meat
- Ground War Haritaları: Popov Power, Orlov Military Base, Levin Resort
- Temel Modlar: Team Deathmatch, Hardpoint, Domination, Kill Confirmed, Ground War, War
- Playlist: Rustment 24/7 (Shipment ve Rush), Savaş Modu, 6v6 Moshpit (Highrise, Meat, Afgan ve Terminal), Ground War, Modern Warfare Zombies
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.