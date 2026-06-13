Modern Warfare 4 hikaye modu için erken erişim duyuruldu

Tam Boyutta Gör Activision'ın popüler serisinin bir sonraki ana oyunu duyuruldu: Modern Warfare 4, 23 Ekim 2026'da çıkış yapacak. Oyuncular, çevrimdışı oynanabilen ve serinin köklerine dönen hikayesini deneyimlemeyi dört gözle beklerken, oyunun geliştiricileri campaign modu için erken erişim olacağını paylaştı ve tarihi verdi.

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Call of Duty Modern Warfare 4 hikaye moduna erken erişim 16 Ekim’de başlıyor

Activision, Modern Warfare 4'ün hikaye modunun 16 Ekim'de erken erişim yoluyla sunulacağını resmen duyurdu. Oyuncuların hikaye moduna erken erişmek için tek yapmaları gereken; oyunun Standart Dijital Sürümünü ya da Vault Edition’ı almak. İki sürüm de Xbox Series X/S, PC, PlayStation 5, Battle.net, Steam veya Nintendo Switch 2 platformlarında ön siparişe açık. Yeri gelmişken, Nintendo Switch 2 için de bu yılın ilerleyen aylarında ön siparişler açılacak.

Modern Warfare 4 hikayesi ne anlatıyor?

Modern Warfare 4'ün hikaye modunda oyuncular, ilk kez gerçek bir çatışmaya katılan genç bir Güney Koreli asker olan Er Park rolünü üstlenecek. Rutin bir görev olarak başlayan olaylar, Kuzey Kore'nin tam ölçekli işgaline dönüşüyor. Ayrıca, sevilen karakter Yüzbaşı Price, kanun kaçağı olarak geri dönüyor. Güçlü bir silah arayışında olan Price'ın eylemleri, istemeden tahmin ettiğinden çok daha büyük bir çatışmayı tetikleyecek.

23 Ekim'de PC ve yeni nesil konsollara çıkış yapacak

Hikaye, büyük ölçekli savaşlar, gizli görevler, silahlı çatışmalar ve sinematik sahneler içerecek ve cephe hatlarının çok ötesine yayılan savaşta gerçekçi çatışma ve oyun çeşitliliği sunacak.

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Call of Duty Modern Warfare 4 hikaye modu erken erişim tarihi

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