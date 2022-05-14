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    Call of Duty'nin yeni mobil oyunu Project Aurora'dan yeni bilgiler geldi

    Oyun dünyasının en büyük ve en çok tanınan şirketlerinden birisi olan Activision geçtiğimiz saatlerde Call of Duty'nin yeni mobil oyunu Project Aurora ile ilgili yeni bilgiler açıkladı.
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    Call of Duty'nin yeni mobil oyunundan yeni bilgiler geldi
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    Yayıncılığını Activision'ın yaptığı Call of Duty serisinin yeni bir mobil oyunu geldiğini biliyorduk. Geçtiğimiz saatlerde de Activision bu yeni oyun ile ilgili yeni detaylar açıkladı.

    Project Aurora Yeni Detaylar

    Öncelikle Project Aurora isminin oyunun kod ismi olduğunu tam ismi olmadığını belirtelim. Açıklanan diğer detaylar ise şöyle: 

    Project Aurora Kapalı Alpha sürümünü oynamak için kaydolma süreci 

    Kapalı Alpha sürümü yalnızca doğrudan davet yoluyla sınırlı sayıda katılımcıya açık. Yine de, Activision Kapalı Alpha sürümü ve sonrasında çeşitli geliştirme aşamalarında daha fazla oyuncu ekleyecek.

    Peki Project Aurora ne zaman herkese açık hale gelecek

    Activision, bu heyecan verici deneyimi dünyanın her yerindeki mobil oyun severlerin beğenisine sunmak için sabırsızlanıyor, ancak henüz oyunun adı dahi resmi olarak duyurulmuş değil ve şimdilik bir çıkış tarihi netleşmedi. Activision, o zamana kadar tüm gelişmeleri paylaşacak ve çalışmalar tamamlandığında oyunun çıkış tarihini oyun tutkunlarıyla paylaşacak. Kapalı Alpha dönemi boyunca sağlanacak teknik destek sınırlı olsa da geri bildirim sağlanması için oyun içi kanalları olacak ve oyuncuları, bilinen sorunlar, düzeltmeler ve daha fazlası hakkında bilgilendirmek için düzenli olarak yamalar ve oyun içi güncellemeler yayınlayacak.

    Project Aurora Kapalı Alpha sürümündeki içerikler kesin değildir ve değiştirilebilecektir. Activision, şu anda yalnızca oyunun büyük ölçekli Battle Royale oynanış mekaniklerini mobil cihazlarda test ediyor.

    Activision tarafından yapılan açıklamada “Son gelişmeler için bizi sürekli takip edin” denirken, ayrıca Kapalı Alpha süreciyle ilgili şu ifadeler yer aldı: 

    “Project Aurora Kapalı Alpha sürümünün amacı, aktif geliştirme aşamasında karşılaşmalara stres testi uygulayarak, performans ve gerçekçiliği artırarak ve hataları tespit edip gidererek oyunu optimize etmeyi ve iyileştirmeyi sürdürmek.

    Kapalı Alpha oyunun içeriğinin küçük bir kesitini içeriyor. Project Aurora ile sunulacak heyecan verici içerikleri zaman içinde sizinle paylaşacağız.Kapalı Alpha sürümündeki tüm veriler ve ilerleme sıfırlanacak ve bu süreç boyunca silinebilecek ve sıfırlanacak. Oyun tamamlanıp dünya genelinde piyasaya sürdükten sonra gerçekleştirilecek tüm ilerlemeler kaydedilecek. “Dünya genelindeki oyuncular için en iyi deneyimi oluşturmak adına tüm gücümüzle çalışıyor ve bu yolculuğu sizinle paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. Bu yüzden, son gelişmeler için bizi takip edin.”

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