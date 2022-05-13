Video akı platformları şu anda şüphesiz birçok hayatının en önemli noktasında. Bu yıl Türkiye'de erişime açılması beklenen HBO Max'in ilk Türk dizisinden ilk bilgiler geldi.
HBO Max'in Türk Dizisi Kör Noktası
Geçtiğimiz saatlerde sektördeki önemli bilgileri önceden aktaran Birsen Altuntaş'tan HBO Max ile ilgili bir haber geldi. Habere göre HBO Max, Kör Noktası isimli bir dizi için OJO Pictures ile anlaşma yaptı. Kör Noktası isimli dizinin şu ana kadar bilgisini aldığımız ilk Türk dizisi konumunda olduğunu söyleyebiliriz.
Dizinin yönetmenliğini ise Ahmet Katıksız üstlenecek. Senaryo tarafında ise Türkiye'nin önemli senaristlerinden Elif Usman'ı görüyoruz. Ne yazık ki dizi ile ilgili çok fazla detay paylaşılmadı ancak HBO Max'in de Disney+ gibi hızlı bir giriş yapacağını görebiliyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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