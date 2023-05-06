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    GTA 6 tarihin en pahalı oyunu olacak: Bütçesi 1 milyar doları aşabilir

    Oyunseverler tarafından heyecen ve merakla beklenen Grand Theft Auto 6, şimdiye kadar yapılmış en pahalı video oyunu olabilir.                                   
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    GTA 6 tarihin en pahalı oyunu olacak: Bütçesi 1 milyar dolar Tam Boyutta Gör
    Grand Theft Auto serisi konusunda uzman olan YouTuber INTER, Grand Theft Auto 6'nın toplam bütçesinin 1 milyar doları aşacağını, bunun da sektör tarihinin en pahalı oyunu olacağı anlamına geldiğini söyledi.

    Sızan bilgilere göre GTA 6'nın geliştirme maliyetleri 250 milyon dolar civarında olacak, ancak geri kalanı pazarlama, lojistik ve diğer şeyler için harcanacak. Bununla birlikte oyunun popülaritesinin ne kadar büyük olduğu göz önüne alındığında, Rockstar Games yatırımını GTA 6 piyasaya sürüldükten sonraki ilk ay içinde telafi edebilecek.

    GTA 6 rekor kırmaya hazırlanıyor

    Grand Theft Auto serisi, oyun endüstrisindeki en popüler serilerden biri olarak biliniyor ve Grand Theft Auto 5 tarihin en çok satan ikinci oyunu. Tirajı 175 milyon kopyayı aştı. Önünde ise 238 milyon kopya satan Minecraft var. 

    Şu anda tarihin en yüksek bütçeli oyunu Star Citizen ve bu oyunun geliştirme maliyetleri için şimdiden 500 milyon dolardan fazla para harcandı.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 5 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 6 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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