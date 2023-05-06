GTA 6 tarihin en pahalı oyunu olacak: Bütçesi 1 milyar doları aşabilir

Sızan bilgilere göre GTA 6'nın geliştirme maliyetleri 250 milyon dolar civarında olacak, ancak geri kalanı pazarlama, lojistik ve diğer şeyler için harcanacak. Bununla birlikte oyunun popülaritesinin ne kadar büyük olduğu göz önüne alındığında, Rockstar Games yatırımını GTA 6 piyasaya sürüldükten sonraki ilk ay içinde telafi edebilecek.
GTA 6 rekor kırmaya hazırlanıyor
Grand Theft Auto serisi, oyun endüstrisindeki en popüler serilerden biri olarak biliniyor ve Grand Theft Auto 5 tarihin en çok satan ikinci oyunu. Tirajı 175 milyon kopyayı aştı. Önünde ise 238 milyon kopya satan Minecraft var.
Şu anda tarihin en yüksek bütçeli oyunu Star Citizen ve bu oyunun geliştirme maliyetleri için şimdiden 500 milyon dolardan fazla para harcandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah