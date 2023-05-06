GTA 6 tarihin en pahalı oyunu olacak: Bütçesi 1 milyar doları aşabilir

Tam Boyutta Gör Grand Theft Auto serisi konusunda uzman olan YouTuber INTER, Grand Theft Auto 6'nın toplam bütçesinin 1 milyar doları aşacağını, bunun da sektör tarihinin en pahalı oyunu olacağı anlamına geldiğini söyledi.

Twitter'da içerikten para kazanma dönemi başlıyor 6 gün önce eklendi

Sızan bilgilere göre GTA 6'nın geliştirme maliyetleri 250 milyon dolar civarında olacak, ancak geri kalanı pazarlama, lojistik ve diğer şeyler için harcanacak. Bununla birlikte oyunun popülaritesinin ne kadar büyük olduğu göz önüne alındığında, Rockstar Games yatırımını GTA 6 piyasaya sürüldükten sonraki ilk ay içinde telafi edebilecek.

GTA 6 rekor kırmaya hazırlanıyor

Grand Theft Auto serisi, oyun endüstrisindeki en popüler serilerden biri olarak biliniyor ve Grand Theft Auto 5 tarihin en çok satan ikinci oyunu. Tirajı 175 milyon kopyayı aştı. Önünde ise 238 milyon kopya satan Minecraft var.

Şu anda tarihin en yüksek bütçeli oyunu Star Citizen ve bu oyunun geliştirme maliyetleri için şimdiden 500 milyon dolardan fazla para harcandı.

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GTA 6 tarihin en pahalı oyunu olacak: Bütçesi 1 milyar dolar