Facebook, AR destekli MSQRD selfie uygulamasını kapatacak

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Facebook, 2016 yılında satın alındığı günden beri güncelleme yapmadığı artırılmış gerçeklik destekli selfie uygulaması MSQRD'yi kaldıracak. Facebook, Nisan ayında uygulamanın desteğini resmi olarak sonlandıracağını ve iOS ve Android uygulama mağazalarından çekeceğini duyurdu.

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Yapılan bir paylaşımda: "MSQRD, AR için hızlı başlangıç yapmak, Facebook'un bugünkü platformunu oluşturmak ve öngörüler sağlamak için esastı. Odak noktamız, herkesin kendi AR efektlerini oluşturmasına ve bunları Facebook ailesi genelinde paylaşmasına olanak tanıyan Spark AR aracılığıyla mümkün olan en iyi AR deneyimlerini sunmaktır." ifadelerine yer verildi.

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Son birkaç yıldır, yüz filtreleme, sosyal medya uygulamalarında popüler bir özellik haline geldi; Instagram ve Snapchat yerleşik yüz değiştirme araçları sunuyor. Bu uygulamaların popülerlikleri nedeniyle, zaten güncelleme almayan MSQRD'ye olan ilgi oldukça azalmıştı.

MSQRD'nin filtreleri Facebook şirketine ait sosyal medya platformlarında diğer filtrelerle birlikte yer alacak.

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