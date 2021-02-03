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    Call of Duty: Warzone'da hile sebebiyle tek seferde 60.000'den fazla kişi banlandı

    Call of Duty markasının çevrimiçi odaklı oyunu Call of Duty: Warzone'da dün akşam saatlerinde büyük bir temizleme oldu ve tek sefer de 60.000 kişi hile sebebiyle banlandı.
    03 Şubat 2021, 18:00 (2 hf.)
    2,5b
    1
    11
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Call of Duty: Warzone'da hile sebebiyle tek seferde 60.000'den fazla kişi banlandı
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    Yayıncılığını Activision'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Infinity Ward ve Raven Software'in yaptığı 2020 yılında yayınlanan Call of Duty: Warzone'da dün akşam büyük bir temizleme oldu. 

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    Geçtiğimiz saatlerde Call of Duty'nin resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapıldı ve tek seferde Call of Duty Warzone'dan 60.000'den fazla kişinin banlandığı açıklandı. Sebep tahmin edebeilceğiniz gibi hile. Ayrıca bir diğer açıklamaya göre de şu ana kadar oyundan toplamda 300.000'den fazla kişinin banlandığı açıklandı. Son olarak Activision yaptığı açıklamada hile konusunda hiç tahammülleri olmadığını söyledi.

    2020 Mart ayında çıkan ücretsiz çevrimiçi oyun Call of Duty Warzone, battle royale ve Call of Duty karşımı bir oyun. Salgından dolayı başlayan kısıtlamalar sırasında çıkan ve tüm dünyada büyük ilgi gören bir oyun olmuştu. Hala da popülerliği devam ediyor.

    Olaylara dair daha fazla ayrıntıyı buradan öğrenebilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    profecco 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Multiplayer oyunlarda hile kullanan insanlar gerçek hayatta ezik insanlardır. Bilgisayara karşı oynuyor ve bir bölümü geçemiyorsan kullan sorun yok ama karşında insanlarla oynarken bunu yapmak...
    Multiplayer oyunlarda hile kullanan insanlar gerçek hayatta ezik insanlardır. Bilgisayara karşı oynuyor ve bir bölümü geçemiyorsan kullan sorun yok ama karşında...
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    1 Yanıt Yanıtla +21
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    absamet (sems sems) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adam hileci izliyorum 95 levele kadar gelmiş. Neden o levele kadar gelmesini bekliyorsun ki hileyi tespit ettiğin anda banla.
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    V V4LKyR 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hepsi birbirinin aynısı pubg oyunları.
    Yanıtla +2
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    brnk (Burak Demirbas) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yalan ya YouTuberın biri video yaptı peşine 60 bin kişi banladık diyorlar shadow ban atıyorlarmış zaten oyunu kendisi hile konsolcular ne silah sekiyo ne bi şey
    Yanıtla +1
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    Romeo84 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eskiden internet cafede dota oynarken yaptığımız en büyük hile yandanki arkadaşımın monitöründen hangi koridor olduğunu söylerdik.
    Yanıtla +3
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    canguler917 (can guler) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    geçen çok denk gelmiştik, 3 kişi takım olarak paso reportladık bunları. oyun bittikten sonra nicklerinden bulup reportlamaya devam ettik. sonuç olarak sonraki gün raporladığımız kişilerden banlanan birilerinin olduğunu yazan bir bildirim geldi.
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    M mustafacoban (mustafa coban) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    oyun ucretsiz bir yeni mail almak 2dk.
    yani laf olsun diye söylenmiş bir laf.

    hile yazılımları bence içeriden biri tarafından yapılıyor.Düşmanın mesafesini, kalan canını hatta elindeki silaha kadar bilgi veriyor.Eskidendi aim bot, wall hack vs.

    Şuan ben karşımdakinde hile varmış yokmuş anlayamıyorum o kadar bilgi var karşımdaki oyuncuda.
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    TIGERSHARK 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aslında yeni hesap açtığında ilk bir ay sadece seyirci modun da karşılaşmaları izlemeye izin vereceksin kimse cesaret edip hile yapamaz. Bu bütün bu tarz oyunlar için geçerli. Mesela wot da adam akıllı bir tankı açmak için 2 hafta kafa yormak gerektiğinden kimse cesaret edip hile kullanamıyor kullananın da hesabı uçuyor emekleri boşa gidiyor.
    Yanıtla +2
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    holden_ 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu oyun şirketleri bu kadar delikanlılarsa gider o hilecilerin donanımlarını banlarlar.hepsi hikaye adam başka hesap açıp tekrar hile açacak.
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    profecco 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Multiplayer oyunlarda hile kullanan insanlar gerçek hayatta ezik insanlardır. Bilgisayara karşı oynuyor ve bir bölümü geçemiyorsan kullan sorun yok ama karşında insanlarla oynarken bunu yapmak...
    1 Yanıt Yanıtla +21
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    BekirHan (Bekir Han) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) profecco
    Zamanında Apex Legends de para verip hile scripti alan birine çattım hile yapıyorsun diye. Keza saçma silahlarla eşşek gibi mesafeden tekde alıyordu. Bana öyle bir nefret kustu ki, bırak böyle mutlu olsun. Belli ki başka hiç birşeyden mutlu değil hayatında... Ezik çok maalesef.
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    absamet (sems sems) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adam hileci izliyorum 95 levele kadar gelmiş. Neden o levele kadar gelmesini bekliyorsun ki hileyi tespit ettiğin anda banla.
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    U ultra sonic 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    oyunda hile kullanmak



    EZİKLİKTİR!!!!!!!!!
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    call of duty: warzone, call of duty ve
    4 etiket daha çevrimiçi oyun hile banlandı Yazılım
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