Call of Duty: Warzone'da hile sebebiyle tek seferde 60.000'den fazla kişi banlandı

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Yayıncılığını Activision'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Infinity Ward ve Raven Software'in yaptığı 2020 yılında yayınlanan Call of Duty: Warzone'da dün akşam büyük bir temizleme oldu.

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Geçtiğimiz saatlerde Call of Duty'nin resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapıldı ve tek seferde Call of Duty Warzone'dan 60.000'den fazla kişinin banlandığı açıklandı. Sebep tahmin edebeilceğiniz gibi hile. Ayrıca bir diğer açıklamaya göre de şu ana kadar oyundan toplamda 300.000'den fazla kişinin banlandığı açıklandı. Son olarak Activision yaptığı açıklamada hile konusunda hiç tahammülleri olmadığını söyledi.

2020 Mart ayında çıkan ücretsiz çevrimiçi oyun Call of Duty Warzone, battle royale ve Call of Duty karşımı bir oyun. Salgından dolayı başlayan kısıtlamalar sırasında çıkan ve tüm dünyada büyük ilgi gören bir oyun olmuştu. Hala da popülerliği devam ediyor.

Olaylara dair daha fazla ayrıntıyı buradan öğrenebilirsiniz.

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