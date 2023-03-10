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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Call of Duty: Warzone’u Nintendo Switch’te nasıl çalıştıracağını açıkladı

    Activision’ı satın alma sürecinde olan Microsoft, Call of Duty markası için yorumlar yapmaya devam ediyor. Firma, Activision’ın popüler yapımı Warzone’u nasıl SwitchNint’e getirebileceğini açıkladı.
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    Call of Duty Warzone Switch platformunda nasıl çalışacak Tam Boyutta Gör
    Activision-Blizzardı satın alma sürecinde olan Microsoft, yakında sahip olacağı şirketin markaları için açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Oyun dünyasının en popüler isimlerinden olan Call of Duty de Microsoft’un odağı olmuş durumda. Nintendo ve Nvidia ile Call of Duty anlaşmaları imzalayan firma, Nintendo’nun mobil konsolu olan Switch’e nasıl Warzone’u getirebileceğini açıkladı.

    Call of Duty Warzone Nintendo Switch’te nasıl çalışacak?

    Call of Duty Warzone Switch platformunda nasıl çalışacak Tam Boyutta Gör
    Activision anlaşmasını onaylaması için Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesi’ne belgeler sunan Microsoft, bu belgelerin birinde Call of Duty yapımlarının nasıl Nintendo Switch’te çalışabileceğini belirtti. Bildiğiniz gibi Microsoft, Activision’u satın alması halinde Nintendo konsollarına Call of Duty yapımlarını getirmek için bir anlaşma imzaladı ve görünüşe göre firma, bu anlaşmayı gerçekleştirmek için çalışmalara başlamış durumda. 
    Call of Duty Warzone Switch platformunda nasıl çalışacak Tam Boyutta Gör
    Sunulan belgelerde Microsoft, Warzone’u çalıştıran oyun motorunun Xbox One ve 2015 model ekran kartların için bile optimize edildiğini ve 2017 yılında çıkan Nintendo Switch’in de bu motoru destekleyebileceğini belirtti. Ayrıca yakında yayınlanması beklenen Warzone Mobile’ın da Switch’ten daha düşük performanslı mobil cihazlarda bile çalışabileceği belirtildi. Bunun dışında Microsoft, Activision’un farklı donanımlar için optimize etme yeteneklerine güvendiğini ve Apex Legends, Doom Eternal, Fortnite ve Crysis 3 gibi oyunların Switch’e getirilmesinde uygulanan metotların Warzone ve Modern Warfare 2 gibi yapımlar için de uygulanabileceğini belirtti.

    Tüm bunların yanı sıra iddialar, Nintendo’nun önümüzeki yıl içerisinde yeni nesil konsolunu tanıtacağını belirtiyor. Şimdiki nesil Switch’e göre devasa performans artışlarına sahip olacak yeni nesil Nintendo konsolu, muhtemelen Call of Duty yapımlarını rahatlıkla çalıştıracaktır. 

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 22 saat önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 2 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 2 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 3 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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