Microsoft, Call of Duty: Warzone’u Nintendo Switch’te nasıl çalıştıracağını açıkladı

Teknoloji Editörü
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ı satın alma sürecinde olan Activision-Blizzard’ Microsoft, yakında sahip olacağı şirketin markaları için açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Oyun dünyasının en popüler isimlerinden olan Call of Duty de Microsoft’un odağı olmuş durumda. Nintendo ve Nvidia ile Call of Duty anlaşmaları imzalayan firma, Nintendo’nun mobil konsolu olan Switch’e nasıl Warzone’u getirebileceğini açıkladı.
Call of Duty Warzone Nintendo Switch’te nasıl çalışacak?
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Activision anlaşmasını onaylaması için
Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesi’ne belgeler sunan Microsoft, bu belgelerin birinde Call of Duty yapımlarının nasıl Nintendo Switch’te çalışabileceğini belirtti. Bildiğiniz gibi Microsoft, Activision’u satın alması halinde Nintendo konsollarına Call of Duty yapımlarını getirmek için bir anlaşma imzaladı ve görünüşe göre firma, bu anlaşmayı gerçekleştirmek için çalışmalara başlamış durumda.
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Sunulan belgelerde Microsoft, Warzone’u çalıştıran oyun motorunun Xbox One ve 2015 model ekran kartların için bile optimize edildiğini ve 2017 yılında çıkan Nintendo Switch’in de bu motoru
destekleyebileceğini belirtti. Ayrıca yakında yayınlanması beklenen Warzone Mobile’ın da Switch’ten daha düşük performanslı mobil cihazlarda bile çalışabileceği belirtildi. Bunun dışında Microsoft, Activision’un farklı donanımlar için optimize etme yeteneklerine güvendiğini ve Apex Legends, Doom Eternal, Fortnite ve Crysis 3 gibi oyunların Switch’e getirilmesinde uygulanan metotların Warzone ve Modern Warfare 2 gibi yapımlar için de uygulanabileceğini belirtti.
Tüm bunların yanı sıra iddialar, Nintendo’nun önümüzeki yıl içerisinde
yeni nesil konsolunu tanıtacağını belirtiyor. Şimdiki nesil Switch’e göre devasa performans artışlarına sahip olacak yeni nesil Nintendo konsolu, muhtemelen Call of Duty yapımlarını rahatlıkla çalıştıracaktır.
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez