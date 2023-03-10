Microsoft, Call of Duty: Warzone’u Nintendo Switch’te nasıl çalıştıracağını açıkladı

Activision’ı satın alma sürecinde olan Microsoft, Call of Duty markası için yorumlar yapmaya devam ediyor. Firma, Activision’ın popüler yapımı Warzone’u nasıl SwitchNint’e getirebileceğini açıkladı.