Call of Duty: Warzone'un 100 milyon oyuncuyu geçtiği açıklandı

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Activision'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Infinity Ward ve Raven Software'in yaptığı 2020 yılında yayınlanan Call of Duty: Warzone'un güncel oyuncu sayısı açıklandı.

İlginizi Çekebilir

Call of Duty: Warzone'da banlar devam ediyor: 13.000 kişi daha banlandı

Ayrıca Bkz. "Rockstar; Max Payne 3 ve LA Noire oyunlarının tüm DLC'lerini Steam'de ücretsiz yaptı"

Call of Duty'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre Call of Duty: Warzone, 100 milyon oyuncu sayısını geride bıraktı. Call of Duty: Warzone, 10 Mart 2020'de çıkışını yapmıştı, yani 1 yıldan biraz daha uzun bir süre içerisinde bu oyuncu sayısını ulaştı.

Geçtiğimiz hafta da Şubat 2019'da çıkışını yapan Apex Legends'ın 100 milyon oyuncu sayısını geçtiği açıklanmıştı. yani Call of Duty'nin güzel bir başarı yakaladığını söyleyebiliriz. Zaten oyun çıktığında da oyuncu sayısında hızlı bir yükseliş sağlamıştı.

Call of Duty: Warzone çıkışının ilk 24 saatinde 15 milyon, 10 günde 30 milyon, birinci ayında 50 milyon ve ilk 9 ayda da 85 milyon oyuncuya ulaşmıştı. Son zamanlarda oyuncu sayısındaki artış hızı düşse de hala iyi bir şekilde arttığını söyleyebiliriz.

https://www.videogameschronicle.com/news/call-of-duty-warzone-has-topped-100-million-players-activision-claims/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.