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    Call of Duty: Warzone'un 100 milyon oyuncuyu geçtiği açıklandı

    Call of Duty markasının çevrimiçi odaklı oyunu Call of Duty: Warzone'un güncel oyuncu sayısı açıklandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    21 Nisan 2021, 16:00 (45 dk.)
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Call of Duty: Warzone'un 100 milyon oyuncuyu geçtiği açıklandı
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    Yayıncılığını Activision'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Infinity Ward ve Raven Software'in yaptığı 2020 yılında yayınlanan Call of Duty: Warzone'un güncel oyuncu sayısı açıklandı.

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    Call of Duty'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre Call of Duty: Warzone, 100 milyon oyuncu sayısını geride bıraktı. Call of Duty: Warzone, 10 Mart 2020'de çıkışını yapmıştı, yani 1 yıldan biraz daha uzun bir süre içerisinde bu oyuncu sayısını ulaştı.

    Geçtiğimiz hafta da Şubat 2019'da çıkışını yapan Apex Legends'ın 100 milyon oyuncu sayısını geçtiği açıklanmıştı. yani Call of Duty'nin güzel bir başarı yakaladığını söyleyebiliriz. Zaten oyun çıktığında da oyuncu sayısında hızlı bir yükseliş sağlamıştı.

    Call of Duty: Warzone çıkışının ilk 24 saatinde 15 milyon, 10 günde 30 milyon, birinci ayında 50 milyon ve ilk 9 ayda da 85 milyon oyuncuya ulaşmıştı. Son zamanlarda oyuncu sayısındaki artış hızı düşse de hala iyi bir şekilde arttığını söyleyebiliriz.



    https://www.videogameschronicle.com/news/call-of-duty-warzone-has-topped-100-million-players-activision-claims/
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    thack_can (Can Öztürk) 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    99.500.000 i hileci malesef
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